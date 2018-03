EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Bank International AG / Anleiheneuemission

Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Raiffeisen Bank International AG

EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

Series 50, Tranche 1

EUR 232,700,000 Subordinated Callable Fixed Rate Reset Notes due June 2024 XS1001668950

Issue Date: 18.12.2013

Expected listing date: 18.12.2013

New Notes persuant to an Exchange Offer

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): XS1001668950

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Telefon: +43 1 71707-2089 FAX: +43 1 71707-2138 Email: ir @ rbinternational.com WWW: www.rbinternational.com Branche: Banken ISIN: AT0000606306 Indizes: ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Bank International AG

Mag. Susanne Langer

Tel.: +43 1 71707-2089

ir@rbinternational.com