Darabos: Stabile Koalition beste Lösung für unser Land

Große Zustimmung im SPÖ-Bundesparteivorstand - SPÖ-ÖVP-Regierung ohne Alternative - Keine rechten Experimente mit FPÖ

Wien (OTS/SK) - Als "beste Lösung für Österreich und für die Menschen in unserem Land" bezeichnete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos das Koalitionsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP, dem heute auch der SPÖ-Bundesparteivorstand mit großer Mehrheit zugestimmt hat. "Die Bildung einer Koalition der zwei stärksten Parteien war ohne Alternative. Nur diese Variante sorgt für jene Stabilität, die Österreich in einer Zeit, in der die Krise noch immer nicht überwunden ist, benötigt. Nur mit der SPÖ in der Regierung stehen die Interessen der ArbeitnehmerInnen an erster Stelle, wird Sozialabbau verhindert und werden rechte Experimente mit der FPÖ verhindert", betonte Darabos am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre spiegle naturgemäß wider, dass hier zwei fast gleich große Parteien mit unterschiedlichen Ideologien koalieren, hielt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest. "Der SPÖ ist es jedoch gelungen, zahlreiche Projekte aus ihrem Wahlprogramm durchzusetzen, mit denen in den nächsten fünf Jahren die zentralen Ziele umgesetzt werden können: Wohlstand erhalten, sozialen Ausgleich sichern, Wachstum ankurbeln, den Finanzhaushalt gerecht konsolidieren", so Darabos.

In einer wirtschaftlich unruhigen Periode sei es wichtig, dass Österreich eine Regierung hat, die bereits bewiesen hat, wie es geht. "Bundeskanzler Werner Faymann an der Spitze und das bewährte sozialdemokratische Regierungsteam sind der Garant dafür, dass auch weiterhin eine Politik gemacht wird, die sich positiv auf die Lebensverhältnisse der Menschen auswirkt. Und mit dem Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 ist unser Land auch inhaltlich für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet", schloss Darabos. (Schluss) ps/ah

