WKÖ-Malloth: Regierungsprogramm ist taugliche Grundlage für künftige Regierungsperiode

Fachverbandsobmann der Immobilien-und Vermögenstreuhänder sieht wesentliche Punkte für die Branche im Regierungsprogramm verankert

Wien (OTS/PWK896) - "Das im Rahmen des Regierungsprogramms verankerte Paket zum `Leistbaren Wohnen` ist aus Sicht der österreichischen Immobilien- und Vermögenstreuhänder grundsätzlich eine taugliche Gesprächsgrundlage für die künftige Regierungsperiode", hält Thomas Malloth, Obmann des Fachverbandes der Immobilien-und Vermögenstreuhänder in der WKÖ, fest.

"Besonders erfreulich ist, dass im Hinblick auf die notwendige Reform des Mietrechts von kurzfristigen Lösungen Abstand genommen wurde und diese komplexe Materie an die bestehende Arbeitsgruppe im Justizministerium verwiesen wurde, in welcher der Fachverband mit starker Stimme vertreten ist. Gemeinsam werden wir auf einer sachorientierten Basis Lösungen für ein gutes Miteinander erarbeiten", so Malloth.

Die angestrebten Maßnahmen zur Senkung der Baukosten sowie die Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel seien zudem Schritte in die richtige Richtung, um Anreize auf der Angebotsseite zu schaffen. Freilich hätte man sich weitergehende Impulse für eine bedarfsgerechte Wohnraumschaffung gewünscht.

Auch die im Paket enthaltenen Sanierungsanreize, wie die Etablierung eines steuerlichen Anreizmodells der öffentlichen Hand zur Forcierung thermischer Sanierungen oder die Möglichkeit von zusätzlichen Finanzierungsformen seien grundsätzlich positiv zu bewerten. Schließlich sei auch der vorgesehene Entfall der Mietvertragsgebühr zumindest für unter 35-Jährige bei erstmaligem Mietvertragsabschluss zwecks Hauptwohnsitzbegründung ein gutes Signal, so Malloth abschließend. (PM)

