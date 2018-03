ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger im Ö1-"Journal zu Gast" am 14.12.

Wien (OTS) - Der ÖVP-Bundesparteiobmann, Vizekanzler und künftige Finanzminister Michael Spindelegger ist am Samstag, den 14. Dezember bei Klaus Webhofer "Im Journal zu Gast" im "Mittagsjournal" um 12.00 Uhr auf Österreich 1. Der Koalitionspakt steht genauso wie das Regierungsteam, das am Montag angelobt wird. Bei der Zusammenstellung der ÖVP-Regierungsmannschaft hat der Bundesparteiobmann für eine der wenigen Überraschungen bei dieser Regierungsbildung und im Parteivorstand für heftige Diskussionen gesorgt. Noch vor der offiziellen Regierungserklärung am Dienstag im Nationalrat stellt sich Michael Spindelegger nun in Ö1 einem ausführlichen Interview.

