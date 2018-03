AVISO 14.12. Caritas: Erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe morgen in der "Gruft"

Die "Fanta4" und andere Prominente spenden Kleidung und unterstützen so wohnungslose Menschen in Wien: 14.12. zweiter Designer- & Promiflohmarkt der youngCaritas in der "Gruft".

Wien (OTS) - Die youngCaritas veranstaltet kommenden Samstag im Kellergewölbe der Obdachloseneinrichtung "Gruft" den zweiten "charityShopping Day". Lassen Sie sich ab 11 Uhr von Theaterstar Cornelius Obonya oder von der Lena Hoschek Crew beraten, kaufen Sie ein Kleidungsstück aus dem Schrank von US-Serienstar Laura Prepon, Alfons Haider oder den Schwarzjirg Schwestern und vielen mehr! Ergattern Sie das aktuelle Bühnenoutfit der "Fantastischen Vier" oder ein signiertes Kochbuch von Manfred Buchinger.

Für charityShopper gibt es bei einem Einkauf eine Marmelade von Staud oder das neue Gruft Kochbuch und viele weitere Überraschungen zwischen 11 und 18 Uhr.

Der Gesamterlös der Aktion unterstützt die Arbeit der "Gruft" für wohnungslose Menschen in Wien.

WO: Gruft Notschlafstelle, Barnabitengasse 14, 1060 Wien

WANN: Samstag, 14. Dezember 2013, 11 - 18.00 Uhr

Informationen: http://wien.youngcaritas.at

