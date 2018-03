Neue Leitung im Ordenszentrum Quo Vadis

Der Theologe und studierte Personalmanager Peter Bohynik wird mit 1.1.2014 neuer Leiter des Quo Vadis, des offenen Zentrums der Ordensgemeinschaften am Wiener Stephansplatz.

Wien (OTS) - Das Quo Vadis soll ein offener Begegnungsraum sein, in dem Fragen nach dem eigenen Ich, nach dem persönlichen Lebensweg und nach dem Glaubensweg ihren Platz haben. "Raum für die eigene Existenz", nennt das Peter Bohynik, der sich auf die Leitung des Ordenszentrums vorbereitet. Mit 1. Jänner 2014 wird er die Führung des sechsköpfigen Quo Vadis-Teams übernehmen und den äußerst modern gestalteten Raum am Stephansplatz mit neuen Inhalten füllen.

Wie finde ich meinen Lebensweg?

In welche Schablone passe ich? "Das ist nicht die Frage der Menschen. So funktioniert das Entdecken der eigenen Lebensberufung nicht", unterstreicht der designierte Quo Vadis-Leiter." Es geht darum, den ganz eigenen Lebensweg zu finden, wie auch immer der aussieht. "Orden könnten ein möglicher Weg sein", ist Bohynik überzeugt. "Im Quo Vadis geht es darum, aufzuzeigen, wie die Antwort auf die Frage des Lebens ausfallen kann." Die bisherigen Lebenserfahrungen einzuordnen und zu deuten, will das Quo Vadis mit Know-how unterstützen, damit Zukunft daraus wachsen kann.

Zielgruppe sind Menschen auf der Suche nach ihrer Zukunft

"Hier bekommen junge Menschen nicht nur eine Jause", stellt Bohynik klar. "Sie bekommen die Gelegenheit, sich mit ihren eigenen existenziellen Themen zu beschäftigen." Auch junge und ältere Erwachsene, die auf der Suche sind, sollen ihre Möglichkeit finden, im Quo Vadis anzudocken. "Wir werden die Angebote sicher sehr bunt gestalten, damit sich Menschen aller Altersstufen angesprochen fühlen, wenn sie auf der Suche sind."

Mag. Peter Bohynik (38) stammt aus der Slowakei, hat in Nitra und Wien Theologie studiert und an der FH Wien ein dreijähriges Personalmanagement-Studium absolviert. Ein Jahr arbeitete er im Österreichischen Hospiz in Jerusalem mit, wirkte als Pastoralassistent und Religionslehrer und war fünf Jahre pädagogischer Mitarbeiter im Österreichischen Katholischen Bibelwerk mit Sitz in Klosterneuburg. In seiner Funktion als Leiter des Quo Vadis folgt er auf Mag. Doris Fürsatz, die weiter im Team bleibt.

