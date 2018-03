ICIS startet neues und verbessertes EU ETS Portal

London (ots/PRNewswire) - ICIS

ist sehr erfreut, eine Reihe von Verbesserungen seines heute (11. Dezember) neu gestarteten EU ETS Portal

bekannt zu geben. Das jüngst weiterentwickelte Portal bietet Zugang zu umfangreichen Informationen über die Entwicklungen und Preisbewegungen auf dem Emissionsrechtemarkt, die auf fundierten Marktkenntnissen und Verhaltensmustern beruhen.

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde ein erheblicher Entwicklungsaufwand betrieben, um die Benutzerfreundlichkeit und Tragweite des EU ETS Portal

weiter zu verbessern und verschiedene Neuerungen in das System zu integrieren. Neben regelmässig aktualisierten Nachrichten der Journalisten von ICIS carbon market

ist auch ein sehr nützliches neues System zur Markierung von Nachrichten und Analysen hinzugekommen, sodass Informationen fortan völlig problemlos anhand bestimmter Schlagwörter zusammengefasst werden können. Zudem ist das Zeitfenster für Prognosen von 2020 auf 2030 erweitert worden, um Anwender künftig noch besser bei der Langzeitplanung zu unterstützen. Die Verhaltensdatenbank (Behaviour Database) enthält jetzt zusätzliche Informationen zu Unternehmen und die Berichterstattung über Nicht-EU-Märkte wurde ebenfalls ausgedehnt und um zusätzliche Modelle und Daten zum Aufbau des Marktes ergänzt.

Damit Anwender künftig noch schneller auf einschlägige Informationen zugreifen können, ist zudem die Portalnavigation umgestaltet worden:

Ausführlichere Erläuterungen zu Modellen erleichtern das Verständnis der diversen Modelle und Methodologien auf einen Blick. Ein Glossar ist ebenfalls neu hinzugekommen.

Das EU ETS Portal

von ICIS ist eine webbasierte Datenlösung zur Analyse der jüngsten Entwicklungen und Preisbewegungen auf den verschiedenen Emissionsrechtemärkten, die Entscheidungsträger im Bereich des Emissionshandels umfassend unterstützt. Das Portal

enthält kurz-, mittel- und langfristige Preisprognosen zu EU-Emissionszertifikaten (EUA) auf Basis eines völlig einzigartigen und äusserst zuverlässigen Vorhersagemodells, das fundierte Kenntnisse des Emissionsrechtemarkts und Verhaltensmuster bedeutender Marktteilnehmer in sich vereint.

Informationen zu ICIS

ICIS ist der weltgrösste Informationsanbieter im Bereich der Petrochemie mit zwei wachstumsstarken Sparten in den Bereichen Energie und Düngemittel. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit zuverlässigen Preisdaten, hochwertigen Nachrichten und Analysen und unabhängigen Beratungsleistungen auf den internationalen Rohstoffmärkten zu Wettbewerbsvorteilen zu verhelfen. So ermöglichen wir unseren Kunden, fundiertere Handels- und Planungsentscheidungen zu treffen. Seit über 30 Jahren setzen Einkäufer, Verkäufer und Analysten auf unsere Preisinformationen, Nachrichten, Analysen und Beratungsleistungen.

ICIS beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und ist in Houston, Washington, New York, London, Montpellier, Düsseldorf, Mailand, Mumbai, Singapur, Guangzhou, Peking, Schanghai, Yantai, Tokio und Perth vertreten. ICIS ist eine Sparte des zu Reed Elsevier Plc gehörenden Unternehmens Reed Business Information.

Informationen zu Tschach Solutions

Im Juli 2013 übernahm ICIS die auf den Emissionsrechtemarkt spezialisierte deutsche Analysefirma Tschach Solutions, um von deren umfassender Fachkompetenz und unerreichter Kenntnis des Emissionsrechtemarkts zu profitieren.

Die Analysen zum Emissionsrechtemarkt des 2010 gegründeten Unternehmens Tschach mit Firmensitz im deutschen Karlsruhe geniessen in der gesamten Branche einen ausgezeichneten Ruf. Tschachs Kerngeschäft besteht im Angebot umfassender und qualitativ hochwertiger Daten und Bewertungen zu allen relevanten Bereichen des Emissionshandels, der Energiemärkte und der internationalen Offset-Märkte.

Mit seinem völlig einzigartigen Timing Impact Model für Prognosen und Analysen, das die Auswirkungen bestimmter Verhaltensmuster von Marktteilnehmern auf die Preise von Emissionszertifikaten veranschaulicht, setzt sich Tschach von der Konkurrenz ab. In naher Zukunft wird Tschach ähnliche Produkte für den Emissionshandel in Kalifornien, China und Australien einführen.

Informationen zu Reed Business Information

Mithilfe seiner vielfältigen Datendienste für verschiedenste Medienplattformen, seiner Onlinedienste zur Geschäftsanbahnung und seiner Community-Websites, Magazine und Veranstaltungen rückt Reed Business Information führende Marken in den Blickpunkt vieler Millionen Entscheidungsträger aus aller Welt. Reed Business Information gehört zu Reed Elsevier, einem weltweit führenden Anbieter von professionellen Informationslösungen, der in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Recht sowie in der Risikobranche und der Wirtschaft vertreten ist.

