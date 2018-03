PayLife: Änderung in der Geschäftsführung - Peter Neubauer verlässt das Unternehmen

Wien (OTS) - Bei PayLife, einer 100%igen Tochtergesellschaft von SIX, findet eine Veränderung in der Geschäftsführung statt. Peter Neubauer, Geschäftsführer von PayLife, hat sich entschieden, das Unternehmen mit 31. Januar 2014 zu verlassen, um sich beruflich zu verändern. Peter Neubauer war 9 Jahre Vorsitzender der Geschäftsführung von PayLife und im Laufe der Jahre für viele unterschiedliche Geschäftsbereiche verantwortlich.

"Die Zeit bei PayLife war für mich etwas Außergewöhnliches, denn ich hatte das Privileg, ein erfolgreiches Unternehmen, und zwar den Marktführer in Österreich, mit hoch motivierter Belegschaft in einem bewegten Umfeld zu leiten", meint Peter Neubauer, und ergänzt: "Nach über 10 Jahren ist dieser Lebensabschnitt für mich bald abgeschlossen und es wird Zeit für Veränderungen."

Roger Niederer, Vorsitzender der Geschäftsführung, PayLife: "Peter Neubauer hat mit seiner langjährigen Erfahrung im Kartengeschäft PayLife stark geprägt. Unter seiner Führung hat sich PayLife zu einem modernen, innovativen und serviceorientierten Unternehmen weiterentwickelt. Wir bedauern die Entscheidung von Herrn Neubauer sehr und wünschen ihm persönlich wie beruflich alles Gute für die Zukunft."

Über PayLife

PayLife als Marktführer und Nummer 1 ist die erste Wahl für bargeldloses Bezahlen in Österreich. PayLife sorgt für bequemes, einfaches und sicheres Bezahlen mit Karte und steht für Kundennähe und Innovation. Ob Karte, Bankomat-Kasse, E-Commerce oder die Elektronische Geldbörse Quick, PayLife ist Anbieter von individuellen und umfassenden Produkten für alle Bedürfnisse. Mit PayUnity ist PayLife einziger Anbieter für E-Commerce und POS-Zahlungen aus einer Hand. Im In- und Ausland bietet PayLife ihren Kunden passende Gesamtlösungen für POS-Terminals, Online-Geschäft, Prepaid- und Kreditkarten. PayLife ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SIX und in SIX Payment Services integriert.

PayLife. Bringt Leben in Ihre Karte.

