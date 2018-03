Ausschaltung der AK-Selbstverwaltung vor 80 Jahren - Bedeutung der Selbstverwaltung heute

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Im nächsten Jahr finden in ganz Österreich AK-Wahlen statt. Vor fast genau 80 Jahren, am 21. Dezember 1933, hat das austrofaschistische Dollfuß-Regime die Selbstverwaltung der Arbeiterkammern beseitigt.

Über die dramatischen Folgen damals und die Bedeutung der demokratischen Selbstverwaltung - angesichts der Schwächung der Vertretung der Arbeitnehmer/-innen und der Demokratie in der Krisenpolitik heute - wollen wir Sie in einer Pressekonferenz am Freitag, 20. Dezember 2013, um 10:30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, mit dem Titel "Ausschaltung der AK-Selbstverwaltung vor 80 Jahren -

Bedeutung der Selbstverwaltung heute" informieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen der Politikwissenschafter Prof. Emmerich Tálos und AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer zur Verfügung.

Pressekonferenz mit dem Politikwissenschafter Prof. Emmerich Tálos

und AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer



Datum: 20.12.2013, um 10:30 Uhr



Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



