Balltraum in Tracht - 3. Niederösterreichischer Trachtenball

Eine rauschende Ballnacht verspricht der 3. Niederösterreichische Trachtenball am 31. Jänner 2014 im Schloss Grafenegg!

Wien (OTS) - Schmucke Dirndln, zünftige Trachtenanzüge, gute Unterhaltung und regionale Kulinarik stehen im Mittelpunkt des Balls - ganz im Sinne der Initiative "Wir tragen Niederösterreich". Für feine Tanzmusik sorgen Franz Posch & seine Innbrüggler, die Weinviertler Kirtagsmusik und das Tanzorchester der Militärmusik Niederösterreich. Heurigenmusik mit dem Duo Gradinger-Koschelu und heiße Jazzrhythmen mit dem Ensemble AB3 ergänzen das Programm.

Auditorium und Reitschule des Schlosses Grafenegg werden für den neuen Höhepunkt der niederösterreichischen Ballsaison, mit einem Meer an Blumen in stilvolle Ballsäle verwandelt. Die eindrucksvolle Eröffnung mit dem Tanzforum der Volkskultur Niederösterreich und Tänzern aus allen Bezirken machen den Abend für die rund 2000 Besucher zu einem außergewöhnlichen Erlebnis! "Wir freuen uns auf einen exklusiven Abend mit wunderschönen Trachten und in einzigartiger Atmosphäre", so Ballorganisatorin Dorli Draxler.

Einzigartig auch die kulinarischen Spezialitäten aus Niederösterreich von Spitzengastronom Toni Mörwald. Sollten Sie keine der begehrten Tischplatzkarten bekommen - auch für Gäste mit Flanierkarten werden die Köstlichkeiten in der Marstall-Bar und Taverne angeboten.

Tischkarten:

Volkskultur Niederösterreich: 0664 8485388 tischkarten @ volkskulturnoe.at

www.wirtragennoe.at

Flanierkarten:

Tonkünstler Kartenbüro: 01 586 8383

tickets@grafenegg.com

Rückfragen & Kontakt:

Volkskultur Niederösterreich

Mag. Marion Helmhart

Tel.: 02732 85015 25

marion.helmhart @ volkskulturnoe.at