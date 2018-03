Vodafone SmartPass Launch in Deutschland unterstützt von Wirecard

Aschheim (München) (ots) - Ab heute startet Vodafone Deutschland mit dem Launch seines neuen mobilen Wallet und der integrierten Visa-Payment-Applikation Vodafone SmartPass. Die Wirecard Gruppe übernimmt für Vodafone alle technischen und finanziellen Dienstleistungen für die Kartenlösung Vodafone SmartPass. Dazu zählt auch die Herausgabe von physischen und digitalen Visa-Karten für das Wallet durch das Tochterunternehmen Wirecard Card Solutions. Die Payment App Vodafone SmartPass startet jetzt in Düsseldorf, wo es bereits rund 800 NFC-Akzeptanzstellen gibt. Im ersten Quartal 2014 erfolgt sukzessive die Ausweitung auf den gesamten deutschen Raum.

"Wir haben für unsere Kunden die besten Voraussetzungen geschaffen, damit sie das Bezahlen mit dem Mobiltelefon schon sehr bald vollständig in ihren Alltag integrieren können. Hierfür setzen wir auf niedrige Einstiegshürden. Mit unserem flexiblen Angebot, bestehend aus NFC-SIM-Karte oder -Sticker, kann jedes Handy mit der Kontaktlos-Funktion ausgerüstet werden", sagt Frank Vahldiek, Direktor Consumer Services & Innovations bei Vodafone Deutschland. "Mit Wirecard haben wir nicht nur das kartenausgebende Finanzinstitut zur Seite, sondern auch einen kompetenten Technologiepartner."

Kunden, die über ein NFC-fähiges und Wallet-zertifiziertes Smartphone verfügen, erhalten eine SIM-Karte mit entsprechender NFC-Funktion und können mit ihrem Vodafone SmartPass-Guthaben an Visa-zertifizierten Kontaktlos-Kassenterminals bezahlen. Besitzer von Mobiltelefonen ohne integrierte NFC-Technologie überbrücken dies mit einem SmartPass-NFC-Sticker, der am Gerät angebracht wird. Die Visa-Karten-Informationen können in Verbindung mit einer NFC-SIM-Karte oder auf einem Sticker eingesetzt werden, um den kontaktlosen Bezahlprozess per Tap & Go zu ermöglichen. Jeder SmartPass-Benutzer verfügt über volle Transparenz und Kostenkontrolle durch Echtzeitinformationen zur Transaktionshistorie und zum Kontostand sowie durch automatische Benachrichtigungen bei Geldbewegungen. Das Kartenkonto kann dabei jederzeit bequem und schnell in der Applikation mit Guthaben aufgeladen werden. Zudem erhält jeder Vodafone SmartPass-Nutzer eine normale Visa-Prepaid-Karte für den Einsatz an Kassenterminals, die noch nicht für NFC-Zahlungen nachgerüstet sind.

"Wir freuen uns, dass wir Vodafone - nach dem kürzlich erfolgreich verlaufenen Start in Spanien - nun auch beim deutschen Launch mit der mobilen Payment App Vodafone SmartPass unterstützen, die ein wesentliches Kernelement im neuen Vodafone Wallet darstellt. Wir sind überzeugt, dass immer mehr Konsumenten die Vorteile des mobilen Bezahlens für sich entdecken werden", ergänzt Christian von Hammel-Bonten, Executive Vice President Telecommunications, bei Wirecard.

Vodafone Deutschland ist mit 11.000 Mitarbeitern und 9,6 Milliarden Euro Umsatz einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Als innovativer und integrierter Technologie- und Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Düsseldorf steht Vodafone Deutschland für Kommunikation aus einer Hand: Mobilfunk und Festnetz sowie Internet und Breitband-Datendienste für Geschäfts- und Privatkunden. Kontinuierliche Entwicklungen, zahlreiche Patente sowie Investitionen in neue Produkte, Services und das moderne Netz haben Vodafone zum Innovationsführer im deutschen Telekommunikationsmarkt werden lassen. Vodafone stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Die Vodafone Stiftung Deutschland initiiert und fördert als gesellschaftspolitischer Think-Tank zahlreiche Programme auf den Feldern Bildung, Integration und soziale Mobilität. Das Unternehmen gehört zur Vodafone Group. Weitere Informationen unter www.vodafone.de.

Die Wirecard AG ist eine weltweit führende unabhängige Unternehmensgruppe für Outsourcing- und White-Label-Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

