Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Kammerschauspielerin Gertraud Jesserer zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Kammerschauspielerin Gertraud Jesserer zum Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihr für die großen Leistungen für das österreichische Kulturleben dankt. "Als virtuose Schauspielerin haben Sie uns in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem am Wiener Burgtheater, nachhaltige künstlerische Eindrücke und viele Stunden der Besinnung und Freude geschenkt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

