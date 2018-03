Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Prof. Wolfgang Hutter zum Geburstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Wolfgang Hutter zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt und ihm für dessen faszinierendes Lebenswerk gedankt. "In der österreichischen Malerei haben Sie einen zentralen Platz als prominenter Vertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Ihre artifiziellen Bilder zeugen nicht nur von technischer Perfektion, sondern von ergreifender Sensibilität und pulsierender Stärke", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

