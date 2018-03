Heiter-skurrile Advent-Lesung im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS) - Wegen des großen Erfolges im Vorjahr organisieren die ehrenamtlich werkenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, nächst Gasgasse) auch heuer eine "Advent- und Weihnachtslesung". Das Programm hat den Titel "Heiteres, Skurriles, Besinnliches". Die Lesung findet am Sonntag, 15. Dezember, statt und gehört zur Veranstaltungsreihe "Am 15. in den 15./Kultur & Cafe". Beginn ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Museumsleute tragen sowohl traditionelle als auch neuzeitliche Texte zum nahenden Christfest vor. Ferner hören die Gäste autobiographische Betrachtungen. Der Nachmittag steht unter dem Kurzweil versprechenden Motto "Weihnachten aus verschiedenen Blickwinkeln". Das freundliche Museumsteam stärkt die Zuhörerschaft mit Keksen und Tee. Museumsleiterin Brigitte Neichl begrüßt das Publikum. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0699/191 353 28 bzw. E-Mail bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk