Serviceplan Austria wird globale, kreative Lead-Agentur der Kapsch Group

Die Wiener Agentur konnte sich in einem mehrstufigen Pitch erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Wien (OTS) - Die Kapsch Group, eines der führenden österreichischen Technologieunternehmen mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) hat eine neue Lead-Agentur. Nach einer umfangreichen Screening-und Ausschreibungsphase fiel die Entscheidung auf Serviceplan Austria, die mit dem internationalen Agenturnetzwerk der Serviceplan Gruppe ab sofort die Arbeit als weltweite Kreativagentur für die Kapsch Group aufnehmen wird.

Ausschlaggebend für den Zuschlag an Serviceplan Austria waren neben der hohen Kreativkompetenz und der Vernetzung der Serviceplan Gruppe mit ihren internationalen Niederlassungen auch die zu 100% inhabergeführte Agenturstruktur. Letztere versteht sich durch Faktoren wie internationaler Knowledge Transfer, übergreifende Integration von Leistungen, höchsten Qualitätsstandards über das gesamte Dienstleistungsspektrum hinweg sowie dem Anspruch, Generalisten und Spezialisten zugleich zu sein, als Gegenpol zu internationalen Network-Agenturen und somit als Agentur-Setup der Zukunft. Das nationale und internationale Steering des Kapsch-Etats wird in einem eigens zusammengestellten Team bei Serviceplan Austria mit Sitz am Wiener Türkenschanzpark gebündelt.

Alf Netek, Chief Marketing Officer der Kapsch Group, zu seiner Entscheidung: "Wir haben eine international aufgestellte Agentur gesucht, die nicht nur unsere komplexen Marketing-Ansprüche erfüllt, sondern uns dabei unterstützt, unsere technologische Spitzenposition auch im Kommunikations- und Marketingbereich erfolgreich abzubilden. Diesen Partner haben wir in der inhabergeführten Serviceplan Gruppe gefunden."

André Felker, Geschäftsführer von Serviceplan Austria und Sprecher des Wiener Hauses der Kommunikation: "Wir freuen uns über die positive Resonanz des von uns als Agenturgruppe eingeschlagenen Weges und sind stolz, für das österreichische Paradeunternehmen Kapsch mit der gesamten Breite und Tiefe unseres internationalen Dienstleistungsspektrums tätig werden zu dürfen".

