Brandmeister Vertriebs GmbH und Versicherungskammer Bayern - Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH schließen Vertriebspartnerschaft für den Kleinen Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer

Seit November 2013 ist der Kleine Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer, ein Aerosolspray zum Löschen von Entstehungsbränden, vor Ort in Bayern und der Pfalz in 38 Geschäftsstellen der Versicherungskammer Bayern - Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH zum Aktionspreis erhältlich. Die Brandmeister Vertriebsgesellschaft und die Versicherungskammer Bayern - Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH wollen im Rahmen der Partnerschaft für den präventiven Brandschutz sensibilisieren und ihre Kunden auf die Gefahr aufmerksam machen, die von Entstehungsbränden ausgeht.

Nur rund fünf Prozent aller Haushalte haben Feuerlöscher im Haus, die im Ernstfall zum Einsatz kommen könnten. Besonders sinnvoll sind deshalb Feuerlöschsprays, welche jedoch noch weniger bekannt sind. Die Brandmeister Vertriebs GmbH und die Versicherungskammer Bayern -Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH sind daher eine Vertriebspartnerschaft eingegangen. Im Rahmen der Partnerschaft bieten die Geschäftsstellen der Versicherungskammer Bayern ihren Kunden seit November zum Aktionspreis die Feuerlöschhilfe der "Kleiner Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer" von der Brandmeister Vertriebsgesellschaft an.

Beide Unternehmen haben ein gemeinsames Ziel: Brände verhindern. "Wir wollen gemeinsam über präventiven Brandschutz aufklären und für die Gefahr sensibilisieren, die von Entstehungsbränden ausgeht", erläutert Herr Michael Mücher von der Brandmeister Vertriebsgesellschaft den Kerngedanken der Partnerschaft. "Mit dem Kleinen Brandmeister® will die Versicherungskammer Bayern ihren Kunden - neben den Versicherungsprodukten - ein weiteres Stück Sicherheit an die Hand geben, damit es gar nicht zum Schaden kommt", erläutert Alexandra Vogg vom Geschäftsstellenvertrieb (GSV) der Versicherungskammer Bayern.

Vogg beschreibt das Problem wie folgt: "Ein Feuer fängt klein an, mit einem Fettbrand in der Bratpfanne oder einer Kerze im Adventskranz. Aber Hand aufs Herz - wer hat dann schon einen Feuerlöscher griffbereit? So ein sperriges Ding steht doch meistens im Weg herum. "Der Kleine Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer" von der Brandmeister Vertriebsgesellschaft kann da Abhilfe schaffen. Er wird wie jede gewöhnliche Spraydose bedient und kann unter anderem im Esszimmer, in der Küche, im Wohn- oder Schlafzimmer platzsparend aufbewahrt werden. Die Feuerlöschhilfe ist somit im Ernstfall griffbereit und schnell zur Hand, wenn es brenzlig wird.

Durch sein handliches Format und sein modernes Design erzeugt die Feuerlöschhilfe Aufmerksamkeit, was auch die Mitarbeiter der Versicherungskammer Bayern bei einer vorweihnachtlichen Verkaufsaktion durch die große Nachfrage nach dem "Kleinen Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer" bestätigt haben.

"Der Kleine Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer" kann zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und F eingesetzt werden und löscht Entstehungsbrände, die durch feste oder flüssige Stoffe wie Holz, Papier, Kohle, Heu, Kunststoffe und Textilien entstehen, aber auch durch Benzin, Alkohol und Wachse. Und auch bei entstehenden Bränden durch Speiseöle oder Speisefette kann er eingesetzt werden. "Das Produkt der Kleine Brandmeister® - der Feuerlöschhelfer ist speziell als Feuerlöschhilfe für Entstehungsbrände im Haushalt und in der privaten Umgebung konzipiert worden", erklärt Mücher. "In der Produktentwicklung wurde nicht nur größte Sorgfalt auf eine hohe Qualität aller Komponenten und Inhaltsstoffe, sondern auch ein Augenmerk auf ein ansprechendes Design gelegt. Der innovative und zertifizierte Brandmeister Spezialschaum ist biologisch abbaubar, nicht toxisch und hautverträglich." Die Herstellergarantie von drei Jahren auf das Produkt unterstreicht diese Aussage zusätzlich.

Die Brandmeister Vertriebs GmbH mit Sitz in München ist seit 2012 spezialisierter Anbieter von Brandschutzprodukten. Die Gesellschaft hat sich auf den Vertrieb von Produkten zur Bekämpfung und Prävention von Bränden, insbesondere Entstehungs- und Kleinbränden, spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Brandschutz neu zu thematisieren und die Bevölkerung für die Gefahr zu sensibilisieren, die von Entstehungsbränden ausgeht. Die Produkte der Firma können über www.kleinerbrandmeister.de bezogen werden.

