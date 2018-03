LAKE FESTIVAL VOL 5: THE TOP DJ's OF THE WORLD - Schwarzlsee bei Graz - 23.08.2014

Schwarzlsee (OTS) - Lineup Phase 1:

David Guetta, Steve Angello of Swedish House Mafia, Steve Aoki, Showtek, Bingo Players, DJ Antoine und Joachim Garraud!

Mit den besten DJs der Welt, einzigartigen Bühnen, sensationellen Lichtshows und Effekten, feinster Musik und absoluter Festivalstimmung am Schwarzlsee! TICKETS BIS 31.12.2013 ZUM EARLY BIRD PREIS -10% ERHÄLTLICH!

Neben der perfekten Location und einem absoluten TOP-Rahmenprogramm erwartet den Festival-Besuchern am 23.08.2014 bereits zum 5. Mal das Elektronische Dance Music- MEGA-Festival am Schwarzlsee bei Graz. Das Areal des Schwarzl Freizeitzentrums bietet den Festivalbesuchern aber noch mehr, als "nur" Musik von den weltbesten Dj's! Unter freiem Himmel können die Besucher bereits ab Mittag feiern und tanzen und nachts geht es in der designten Halle stimmungsvoll weiter, somit wird dem Feiern kein Ende gesetzt werden.

In den letzten Jahren hat sich das Lake Festival am Schwarzlsee zu einem begehrten Festival der EDM Szene entwickelt. Seit 2010 holt der Veranstalter jedes Jahr aufs Neue die TOP Stars aus der EDM Szene. Avicii, Sebastian IngrossoofSwedish House Mafia, Steve Aoki, David Guetta, Alesso, Tiesto, Nicky Romero, Sander van Doorn, Martin Solveig, Hardwell, Afrojack, Armin van Buuren, DJ Antoine, Benny Benassi, Fedde Le Grand, Milk & Sugar, Yolanda be Cool uvm. feierten bereits in den vergangen Jahren mit zigtausenden Besuchern am Schwarzlsee bei Graz.

Am 23.08.2014 bringt der Veranstalter erneut die WELT-DJs in die Steiermark! Mit Top Dj's wie David Guetta, Steve Angello of Swedish House Mafia, Steve Aoki, Showtek, Bingo Players, DJ Antoine, Joachim Garraud! und vielen mehr, wird das Festival des Jahres 2014 am Schwarzlsee gefeiert werden. Um Live dabei sein zu können, sollte man sich schnell ein Ticket für die gewünschte Kategorie sichern. JETZT ZUM EARLY BIRD PREIS bis 31.12.2013 -10% bei www.oeticket.com oder in allen Raiffeisen Filialenerhältlich!

Alle weiteren Infos, Fotos, Pressetexte, etc. zur Veranstaltung findet man auf www.lake-festival.at, www.schwarzlsee.at oder auf Facebook unter www.facebook.com/schwarzlsee!

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Leutgeb

Veranstalter



Tel.: +43 (0) 3135/53577-3680

Mobil.: +43 (0) 664/222-06-57

E-Mail: leutgeb @ schwarzlsee.at

Web: www.schwarzlsee.at



E-Mail: presse @ schwarzlsee.at