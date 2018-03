Spindelegger: Die besten Köpfe für Österreich

Sieben Ministerien und ein Staatssekretariat – Zwei unabhängige Experten verstärken das ÖVP-Team

Wien, 12. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Im heutigen Bundesparteivorstand haben wir einstimmig die besten Köpfe für die Regierung gewählt", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger im Anschluss an den ÖVP-Bundesparteivorstand. Michael Spindelegger selbst wird das Finanzministerium übernehmen. "Ich möchte in diesem Amt die notwendigen Konsolidierungsaufgaben angehen, die Österreich braucht." Das Innenministerium wird auch künftig von Johanna Mikl-Leitner geführt. "Sie ist die Richtige, wenn es darum geht, das Sicherheitsgefühl der Österreicher mit Maßnahmen zu stärken." Für das Justizministerium hat sich die ÖVP für einen unabhängigen Experten in Sachen Strafrecht entschieden. "Mit Wolfgang Brandstetter übernimmt ein angesehener Experte das Justizministerium. Als bekannter Strafverteidiger und Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien wird er die Regierung mit seinem Fachwissen bereichern." ****

Reinhold Mitterlehner wird mit dem Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft die "Zukunftsthemen, die für Österreich so wichtig sind, betreuen. Gerade in der österreichischen Forschungs- und Aufbruchslandschaft wird er die richtigen Maßnahmen für unser Land angehen." In das Landwirtschafts- und Umweltministerium zieht Andrä Rupprechter. Der Agrarökonom arbeitete bereits unter Franz Fischler im Landwirtschaftsministerium, bevor er nach Brüssel wechselte. Dort leitete er die Direktion für ländliche Entwicklung. Michael Spindelegger: "Andrä Rupprechter hat Erfahrung auf europäischer Ebene und ist eine geerdete Person." Der bisherige Intergrationsstaatssekretär Sebastian Kurz wird Bundesminister für Integration und internationale Fragen. "Mit seinem sachlichen Stil hat er bewiesen, dass er schwierige Fragen angehen kann. Er wird Brücken bauen und Österreich sehr gut repräsentieren."

Als Bundesministerin für Familie und Jugend stellt Spindelegger mit Sophie Karmasin das zweite parteiunabhängige Regierungsmitglied vor. "Familie liegt ihr, genau wie mir, sehr am Herzen. Sie zeigt vor, wie man Familie und Beruf in der Praxis vereinbaren kann. In der Politik wird sie als Anker für die Familien fungieren." Ein langer Begleiter von Vizekanzler Michael Spindelegger wird Staatssekretär für Finanzen und Verwaltung: Jochen Danninger. "Als mein Kabinettschef hat er sehr viel Koordinierungsarbeit geleistet und ich bin überzeugt, dass er sich perfekt um seine Agenden kümmern wird."

"Unser Regierungsteam wird vom zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf, unserem heute gewählten Klubobmann Reinhold Lopatka und Generalsekretär Gernot Blümel unterstützt." Spindelegger betont abschließend: "Unser Team ist urban und geerdet, kreativ und fleißig und wird in der Koalition mit der SPÖ das Beste für Österreich geben. Sie sind alle Experten in ihren Bereichen."

