ÖH zur Auflösung des Wissenschaftsressorts: "Wir sehen uns auf der Straße wieder"

Keine Veränderung der ÖVP-Politik im Wissenschaftsbereich

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) zeigte sich am Donnerstag Abend verärgert über die Tatsache, dass das Wissenschaftsministerium aufgelöst werden soll und die Wissenschaftsagenden ins Wirtschaftsministerium kommen sollen. Florian Kraushofer vom Vorsitzteam der ÖH: "SPÖ und ÖVP sind an Ignoranz kaum zu übertreffen. Nach dieser Entscheidung ist zu erwarten , dass in Zukunft die Wissenschaft noch mehr ins Hintertreffen gerät. Dass ein derart wichtiger Bildungsbereich dermaßen marginalisiert wird, ist ein Wahnsinn." Die Forderung der Studierendenvertretung im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen war eine Zusammenlegung von Wissenschafts- und Bildungsressort. Kritik übte die ÖH schon mehrmals an der ÖVP-Forderung nach einer stärken Finanzierung der Hochschulen durch Drittmittel. "Eine Zusammenlegung der beiden Bereiche wird dazu führen, dass die Ökonomisierung der Bildung auch in den nächsten Jahren weitergehen wird", meint Kraushofer: "Wir treten aber auch weiterhin dafür ein, Wissenschaft unabhängig von wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen zu betrachten" Florian Kraushofer abschließend an SPÖ und ÖVP: "Wir sehen uns auf der Straße wieder."

