PW Power Systems liefert 20 FT8® MOBILEPAC® Turbogeneratoren an die Société Algérienne de Production de l'Electricité

Glastonbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - PW Power Systems, Inc. (PWPS), ein Konzernunternehmen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., hat heute den Vertragsabschluss mit der Société Algérienne de Production de l'Electricité (SPE), ein Tochterunternehmen von Sonelgaz, zur Lieferung von 20 FT8® MOBILEPAC®-Systemen an vier Standorte in Algerien bekanntgegeben. SPE ist ein staatlicher Elektrizitätsversorger für ganz Algerien. Der Vertrag umfasst ebenfalls Kraftstoffsysteme, Wasserentsalzungssysteme, mobile selbstreinigende Luftzufuhrsysteme, Schwarzstartgeneratoren sowie strategische Ersatzteilkomponenten.

Beim MOBILEPAC-System handelt es sich um einen abgeschlossenen Turbinengenerator, der von einem Pratt & Whitney FT8-Motor angetrieben wird. Jedes MOBILEPAC-System erzeugt 25 Megawatt an Elektrizität und wird mit Erdgas oder Flüssigkraftstoff betrieben. Das Komplettsystem kann auf dem Land- oder Seeweg oder per Lufttransport schnell weltweit verfrachtet werden. Kunden können so in Notfällen schnell Abhilfe schaffen oder nachhaltigere Lösungen einrichten.

"Wir freuen uns sehr, dass sich SPE bei der schnellen, zuverlässigen Stromerzeugung für unser MOBILEPAC entschieden hat", sagte Peter Christman, President von PWPS. "PWPS kann in Algerien ein rapides Wachstum verzeichnen, und es ist uns eine Ehre, dass wir zusammen mit SPE die Energieinfrastruktur in Algerien ausbauen können."

Die 20 MOBILEPAC-Systeme werden an vier Standorten aufgestellt: zwei nahe Algiers, eins in der Landesmitte und eins im Osten Algeriens. Die Systeme sollen dabei helfen, den Elektrizitätsbedarf zur Spitzenzeit im Sommer 2014 zu decken.

Informationen über PW Power Systems, Inc. PW Power Systems, Inc. (PWPS), mit Firmensitz in Glastonbury im US-Bundesstaat Connecticut ist ein führender Anbieter von Energielösungen für den Energieerzeugersektor. Das Angebot von PWPS umfasst eine Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen, darunter Gasturbinensysteme, Dienstleistungen auf dem Anschlussmarkt für industrielle Gasturbinen, Systeme für erneuerbare Energien sowie technische, Beschaffungs- und Baudienstleistungen. PWPS ist ein Konzernunternehmen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MHI mit Hauptsitz in Tokio ist ein weltweit führender Hersteller von schwerem Gerät und konnte im Geschäftsjahr mit Stichtag 31. März 2013 einen konsolidierten Umsatz von ca. 34 Milliarden US-Dollar verbuchen. MHI ist unter anderem in den Bereichen Schiffsbau, Kraftwerke, Chemiefabriken, Umweltsysteme, Stahlbau, industrieller und allgemeiner Maschinenbau, Fluggeräte, Raumfahrtsysteme und Klimaanlagen tätig. Weitere Informationen über PWPS finden Sie unter www.pwps.com.

Web site: http://www.pwps.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Lucia Maffucci, +1-860-368-5535, Lucia.Maffucci @ pwps.com