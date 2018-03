Neues Volksblatt: "Wollen und können" von Markus EBERT

Ausgabe vom 13. Dezember 2013

Linz (OTS) - Am Ende der Verhandlungen war offenbar alles im Lot:

SPÖ-Chef Faymann dankte dem "lieben Michael" für die konstruktiven Verhandlungen, ÖVP-Chef Spindelegger teilte dem "lieben Werner" und der Öffentlichkeit mit, dass man in den Verhandlungen die vorhandenen politischen Unterschiede der beiden Regierungsparteien zu einem "gemeinsamen Ganzen" zusammengeführt habe.

Gemessen an den Ruppigkeiten des Wahlkampfes, aber auch an den atmosphärischen Trübungen während der Verhandlungen waren das durchaus ungewöhnliche Tonlagen. Sollten sie Teil eines Masterplans in Bezug auf den Umgang von SPÖ und ÖVP miteinander in den nächsten fünf Jahren sein, dann ist das gar kein kleines Versprechen.

Dass die neu aufgelegte Koalition sozusagen das Rennen ihres Lebens bestreitet, ist ohnehin klar. Meinungsumfragen sahen zuletzt die FPÖ als stärkste Partei, die knappe Koalitionsmehrheit vom Wahltag wäre bereits Geschichte. Dagegen können die Regierungsparteien nun fünf Jahre etwas tun - nämlich durch weitgehenden Verzicht auf rot-schwarzen Zank und Hader die Erfolge einer Regierungspolitik sichtbar zu machen. Das Geschäft mit der Kritik an der Koalition erledigt ohnehin die Opposition, da sind gegenseitige Anschüttungen verzichtbar.

Letztlich tritt nun die realpolitisch einzig mögliche Koalition ihr Amt an. Hoffentlich zeigt sie, was sie will und kann.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at