TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 13. Dezember 2013 von Mario Zenhäusern "Wozu hat Österreich eigentlich gewählt?"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Keine Konzepte, keine Reformen, kein Mut: Die neue Bundesregierung will weitermachen wie bisher. Damit steht endgültig fest, dass die so genannte große Koalition die letzte ihrer Art ist. HC Strache darf sich freuen.

Jetzt ist es also so weit. Fast elf Wochen nach den Nationalratswahlen und neun Wochen nach Beginn der Koalitionsverhandlungen haben sich SPÖ und ÖVP auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Eine "Koalition neu" soll es werden, die in beiden Parteien das miserable Wahlergebnis vergessen macht, eine neue Form der Zusammenarbeit, die sowohl den anhaltenden Sinkflug der ehemals großen Volksparteien als auch den Höhenflug der Strache-FPÖ stoppt.

In den Koalitionsverhandlungen war von diesem neuen Geist noch wenig zu spüren, und die bisher bekannt gewordenen ersten Details des dabei vereinbarten Regierungsprogramms bremsen jede Form von Optimismus. Eine als große Errungenschaft angekündigte Steuerreform, die allerdings noch nicht einmal in Konzeptform vorliegt, die weitere Anhebung des Pensionsalters, obwohl die Regierung nicht in der Lage war, die bestehende Regelung auch nur annähernd durchzusetzen, oder die Unfähigkeit, wie in den meisten anderen europäischen Ländern ein generelles Rauchverbot in Lokalen zu beschließen - all das scheint nur jene zu bestärken, die Faymann und Spindelegger vorwerfen, sich für die kommenden fünf Jahre lediglich die Verwaltung Österreichs vorgenommen zu haben. Die eigentliche Aufgabe der Politik, die Gestaltung, die Entwicklung von Visionen, der Mut zu Reformen, das alles lässt sich weder erkennen noch erahnen. Im Gegenteil: Die Regierung müsse Österreich nicht neu erfinden, verkündete Werner Faymann ges tern. Das liest sich wie die Ankündigung, dass die gegenseitige Blockadepolitik, die beide Parteien an den Rand des Abgrunds geführt hat, fortgesetzt wird. Das ist mehr als nur eine gefährliche Drohung: Damit steht endgültig fest, dass diese so genannte große Koalition die unwiderruflich letzte ihrer Art ist. Abgerundet wird dieses Trauerspiel lediglich durch das unwürdige Gezerre um Ministerposten, vor allem auf ÖVP-Seite. Eine Bundesregierung, für die der Machterhalt einiger weniger Landesfürs ten im Osten Österreichs wichtiger ist als die Sachpolitik, also die Besetzung von Ämtern mit Fachleuten, steht von Anfang an auf der Verliererseite.

Lachender Dritter dieser politischen Farce ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der kann sich in den nächsten Jahren seelenruhig zurücklehnen und zusehen, wie der "liebe Werner" und der "liebe

Michael" den Karren

endgültig an die

Wand fahren.

