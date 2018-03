Haubner: Mit Reinhold Lopatka hat ÖVP-Klub sehr erfahrenen "Allrounder" an der Spitze

ÖVP-Klubobmann-Stellvertreter Peter Haubner gratuliert dem neuen Klubobmann und freut sich auf gute Zusammenarbeit

Wien, 12. Dezember 2013 (OTS) - "Mit Reinhold Lopatka haben wir einen sehr erfahrenen 'Allrounder' an der Spitze unseres ÖVP-Parlamentsklubs", so der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes und stellvertretende Klubobmann Peter Haubner, anlässlich der heutigen Wahl des ÖAAB-Kollegen zum neuen ÖVP-Klubobmann. "Ob als Vertreter im steirischen Landtag, als Landesgeschäftsführer, Generalsekretär in der Bundespartei oder als Staatssekretär - Reinhold Lopatka hat in allen bisherigen Funktionen seine Kompetenz unter Beweis gestellt. Ich bin davon überzeugt, dass er seine politische Erfahrung auch als Klubobmann bestens einbringen wird und freue mich auf gute Zusammenarbeit." ****

