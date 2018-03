Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter René L o b n e r (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Tourismusgesetzes 2010.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sagte, es brauche eine Finanzierungsoffensive für die Klein- und Mittelbetriebe. Das Land brauche ein Konzept für kleinere Betriebe und neue Förderinstrumente. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend Rechtssicherheit für Wirte - kein generelles Rauchverbot ein.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) meinte, der Internethandel mache den Klein- und Mittelbetrieben das Leben schwer. Im Tourismusgesetz seien zu viele Belastungen für Kleinunternehmen vorhanden, wie beispielsweise die Einhebung des Interessentenbeitrages. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend keine Benachteiligung der Klein- und Mittelbetriebe und Verwaltungsvereinfachung bei den Interessentenbeiträgen ein.

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) sagte in einer tatsächlichen Berichtigung, es sei unrichtig, dass im Wirtschaftsparlament etwas anderes als im Landtag beschlossen worden sei.

Abgeordnete Renate G r u b e r (SP) betonte, bei der Ausarbeitung des Gesetzes sei gutes Gespür bewiesen worden. Dem Verbesserungsbedarf werde heute Rechnung getragen. Ein Resolutionsantrag gemeinsam mit dem Abgeordneten Hackl und Klubobmann Waldhäusl fordert, Betriebe, die nicht vom Tourismus profitieren, vom Interessentenbeitrag zu befreien.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) meinte, Niederösterreich werde bei den Gästen immer beliebter. Der niederösterreichische Tourismus habe sich quantitativ und qualitativ weiterentwickelt. Das neue Tourismusgesetz leiste einen wichtigen Beitrag für eine dynamische Entwicklung und habe die Finanzierung nachhaltig gesichert. Den Resolutionsantrag der Vorrednerin trage auch seine Fraktion mit.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) erwiderte, er habe durch die Ablehnung im Ausschuss keine andere Möglichkeit gehabt, als den Antrag jetzt einzubringen. Diskussionen nicht zuzulassen, habe mit Parlamentarismus nichts zu tun.

Der Antrag wurde mit VP/SP-Mehrheit angenommen, der Resolutionsantrag von Klubobmann Waldhäusl wurde nicht zur Abstimmung zugelassen, jener des Abgeordneten Naderer blieb in der Minderheit, jener der Abgeordneten Gruber wurde einstimmig angenommen.

Abgeordneter Martin S c h u s t e r (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Landespflegeheim Mödling, Umbau und Sanierung P1, P5, P6.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) eröffnete die Debatte:

Die Aufstockung der Übergangspflege sei der richtige Weg. Stutzig mache ihn, dass dabei immer Sonderfinanzierungen notwendig seien.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) erinnerte daran, dass das Gebäude aus den 1960er-Jahren stamme und dringender Handlungsbedarf gegeben sei. Nicht nur die zu Pflegenden, auch das Pflegepersonal verdiene sich entsprechende Räumlichkeiten.

Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r (VP) sprach von einem weiten Weg seit den Tagen des Armen- und Siechenhauses. In Zukunft werde es nur noch Ein- und Zweibettzimmer geben, die notwendige Kapazität sei gewährleistet.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Landespflegeheim Türnitz, Zu- und Umbau.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) meinte im ersten Debattenbeitrag, der Zu- und Neubau sei dringend notwendig. Er wünsche allen in den Landespflegeheimen Untergebrachten frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.

Abgeordneter Herbert T h u m p s e r (SP) sprach von drei wesentlichen Vorteilen: für die Bewohner, für die Gemeinde und für die ganze Region. Wirtschaftlich sehr gute Investitionen wie diese werde man in Zukunft mehr denn je brauchen.

Abgeordneter Karl B a d e r (VP) sagte, in der Politik müssten die Menschen im Mittelpunkt stehen. Niederösterreich sei ein Land, das gemeinsam erarbeitete Ziele auch verwirkliche. Das derzeit auf 45 Plätze ausgelegte Haus sei in die Jahre gekommen, künftig könnten 72 Bewohner betreut werden.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die folgenden Geschäftsstücke wurden bei getrennter Berichterstattung (jeweils Abgeordneter Helmut S c h a g e r l , SP) und Abstimmung gemeinsam behandelt:

Änderung des Gesetzes über die Gliederung des Landes Niederösterreich in Gemeinden

Änderung des Kremser Stadtrechtes 1977.

Änderung des St. Pöltner Stadtrechtes 1977

Änderung des Waidhofner Stadtrechtes 1977

Änderung des Wiener Neustädter Stadtrechtes 1977

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) sagte als erster Redner, seine Fraktion sei gegen Gemeindezusammenlegungen. Das sei der falsche Weg.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) meinte, es brauche ein Demokratiepaket, mit dem z. B. das Persönlichkeitswahlrecht weiter ausgedehnt werde. Er brachte daher einen Antrag betreffend Ausbau der direkten Demokratie ein.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) bezog sich auf die heutige Bildung einer neuen Bundesregierung, die sich auch eine Verwaltungsvereinfachung vorgenommen habe. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis durch ein für alle NÖ Gemeinden geltendes Gemeindeorganisationsgesetz ein.

Abgeordneter Rupert D w o r a k (SP) betonte, es gehe in diesem Tagesordnungspunkt um die Nähe zu den Gemeinden und Städten sowie um einen weiteren Schritt in Richtung Stärkung der Gemeinden und Sicherheit für den Bestand der Gemeinden. In Niederösterreich gebe es ein klares Bekenntnis zu Gemeindekooperationen, um kosteneffizienter zu arbeiten.

Abgeordneter Ing. Franz R e n n h o f e r (VP) sagte, der NÖ Landtag habe die Autonomie der Gemeinden 2008 in der Verfassung verankert. Diese Autonomie garantiere das Bestehen der Gemeinden und gebe ihnen Sicherheit und Selbstbestimmung.

Der Antrag mit Gesetzesentwurf betreffend Änderung des Gesetzes über die Gliederung des Landes Niederösterreich in Gemeinden wurde mit Mehrheit angenommen. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Huber u. a. (Ausbau direkte Demokratie) wurde abgelehnt, ebenso abgelehnt wurde der Resolutionsantrag des Abgeordneten Naderer (Verwaltungsvereinfachung). Die Anträge betreffend Änderungen des Kremser Stadtrechtes, des St. Pöltner Stadtrechtes, des Waidhofner Stadtrechtes und des Wiener Neustädter Stadtrechtes wurden mit Mehrheit angenommen.

Es folgte die Debatte über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl an Landesrätin Mag. Schwarz betreffend soziale Härtefälle durch Gesetzeslücken.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) sprach von einer "Nichtbeantwortung" und stellte den Antrag, diese nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Abgeordneter Hermann H a u e r (VP) meinte, die Beantwortung sei korrekt und stellte daher den Antrag, die Beantwortung zur Kenntnis zu nehmen.

Abgeordneter Udo L a n d b a u e r (FP) meldete sich zu Wort und stellte die Frage, wer den zuständig sei, wenn Menschen soziale Probleme haben und nicht mehr das Auslangen fänden.

Der Antrag des Abgeordneten Hauer, die Anfragebeantwortung zur Kenntnis zu nehmen, wurde mit Mehrheit angenommen.

Eine weitere Debatte wurde über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Waldhäusl an Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Sobotka betreffend gesetzeswidriges Vorgehen durch ÖVP-Bürgermeister abgehalten.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) stellte den Antrag, die Anfragebeantwortung durch Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Sobotka in dieser Causa nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) meinte, die Anfragebeantwortung durch den Landeshauptmann-Stellvertreter sei ausreichend gewesen. Er stellte den Antrag, die Anfragebeantwortung zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

Die nächste Debatte wurde über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Königsberger an Landesrat Mag. Wilfing betreffend 20 Jahre NÖVOG - Kosten der dazu abgehaltenen Veranstaltungen abgehalten.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) sagte, man hätte wissen wollen, was die Feierlichkeiten der NÖVOG gekostet hätten. Da man keine oder Minimal-Antworten erhalten hätte, stelle er den Antrag, diese Beantwortung nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Abgeordneter Jürgen M a i e r (VP) replizierte, die Wortmeldung von Königsberger habe gezeigt, dass hier die NÖVOG mit samt ihren Mitarbeitern beschmutzt werden solle. Er stellte den Antrag, die Anfragebeantwortung zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

Es folgte eine Debatte über die Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten Königsberger an Landeshauptmann Dr. Pröll betreffend Wachaubahn und Reblausexpress - Aufhebung der Fahrgenehmigungen der NÖVOG durch den VwGH.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) sagte, seine Fraktion werde den Antrag stellen, die Anfragebeantwortung durch den Landeshauptmann nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Abgeordneter Jürgen M a i e r (VP) stellte den Antrag, die Anfragebeantwortung zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

Zweiter Präsident Mag. Johann H e u r a s (VP) bedankte sich in Vertretung von Landtagspräsdient Penz beim Hohen Haus auch für die konstruktive Arbeit im Land Niederösterreich. Große Entscheidungen habe es in diesem Jahr gegeben: die erste große Volksbefragung am 20. Jänner, die Landtagswahl im März, bei der die Karten neu gemischt worden seien und sich die politische Landschaft verändert habe, und die Weichenstellungen, die gerade für Österreich getroffen werden. Es sei Vieles neu geworden. Er wünschte den Abgeordneten, Ruhe und Zeit zu finden, Kraft zu tanken, um nächstes Jahr weiterhin erfolgreich für die Menschen und das Bundesland Niederösterreich zu arbeiten.

Schluss der Sitzung

