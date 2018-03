Fortbildungsreihe zu aktuellen Fragen in der Fein- und Spezialchemiebranche für InformEx 2014 angekündigt

Hamilton, New Jersey (ots/PRNewswire) - InformEx,

Nordamerikas führende

Veranstaltungsserie für Käufer und Verkäufer hochwertiger Chemikalien, hat das Programm der Fortbildungssitzungen



auf der Konferenz und Messe am 21.-24. Januar 2014 in Miami Beach, Florida, bekannt gegeben.

Über 3500 Vertreter führender Unternehmen aus Pharmazeutik, Feinchemie und Spezialchemie - sowie Hunderte Aussteller - werden an der InformEx 2014 teilnehmen. (Hier anmelden.)



"Die InformEx ist dafür bekannt, die wertvollen persönlichen Verbindungen zu fördern, die bei Käufern und Verkäufern von Spezialchemikalien für gute Geschäfte sorgen", sagte Nancy Largay, Markendirektorin bei InformEx. "Für 2014, das Jahr, in dem wir unser 30. Jubiläum feiern, haben wir die Konferenz mit bedeutenden Rednern und Fortbildungen bereichert, mit denen sich die Teilnehmer auf neue Chancen in diesem sich ständig verändernden Sektor vorbereiten können."

Die Fortbildungen finden direkt in der Ausstellungshalle statt, um den Teilnehmern mit ihren vollen Terminkalendern entgegen zu kommen. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung ermöglichen den Teilnehmern, sich zu konzentrieren und aktiv zu den "stillen" Sitzungen inmitten des energieerfüllten Umfelds beizutragen.

Die diesjährigen Themen der Fortbildung wurden von Mitgliedern der InformEx-Community festgelegt, die ein starkes Interesse an Themen zeigten, die das Wettbewerbsgeschehen 2014 und darüber hinaus potenziell umformen könnten. Angemeldete Teilnehmer haben Zugang zu allen Fortbildungen und zu vollständigen Protokollen der Sitzungen.

Fortbildungen auf der InformEx 2014:

-- Den Bedarf für personalisierte Medizin erfüllen. Erfahren Sie, wie Spezialhersteller die wachsende Nachfrage nach Spezialsynthese und diversen Rohstoffen erfüllen können, die für Spezialmedikamente und -diagnostik erforderlich sind. -- Handelsbarrieren abbauen - oder nicht? Das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union würde globale Auswirkungen haben und US-Chemiefirmen enorme Marktimpulse bieten. Aber wird die endgültige Verabschiedung noch durch regulatorische Differenzen blockiert? -- Nischenchancen für Pharma. Wo werden in den nächsten Jahren in der Medizinbranche neue Produkte auftauchen: Pharma-Konzerne, Biotechnik? Wie werden die neuen Moleküle aussehen und welche Dienstleistungen werden Medizinhersteller verlangen? -- Goldmine intellektuelles Eigentum. Patentieren von innovativen Spezialchemikalien ist in den USA bezahlbar. Und noch wichtiger, das Verfahren ist relativ einfach, wenn man sich richtig beraten lässt. Erfahren Sie, wie Sie durch das Verfahren navigieren und Ihre Ideen so schnell wie möglich vermarkten können. -- Grüne Chemie. Neue Techniken, Vorschriften, das Verbraucherverhalten und ökonomische Faktoren treiben die grüne Chemie voran - ein Markt, der bis 2020 auf fast 100 Milliarden US-$ wachsen und in der Chemieindustrie über 65 Milliarden US-$ einsparen soll. Wie können Sie sich in der Versorgungskette für grüne Chemie von der Konkurrenz absetzen? -- 3-D-Druck, Rohstofftrends, Cybersicherheit und mehr. Schauen Sie sich das Konferenzprogramm [http://www.informex.com/en/usa-conference-schedule] an, um Näheres zu den Fortbildungen und Rednern zu erfahren.

Zusätzlich zu den Fortbildungen wird es auf der InformEx 2014 Gelegenheiten zum persönlichen Netzwerken geben, die Sie erstmalig mit der InformEx-App planen können, die auf Mobilgeräten und Desktopcomputern läuft. Mit der App können Sie um Zweiergespräche bitten und Anfragen akzeptieren, aktuelle Ausstellerlisten einsehen und die Ausstellungsfläche anzeigen.

Die Teilnehmer können außerdem an allen täglichen Netzwerk-Empfängen teilnehmen und bekommen kostenlosen Zugang zur World Class Exhibitor & Technology Showcase.



InformEx ist ein Top-Event für Hunderte führender Unternehmen

Hersteller, Distributoren und Dienstleister in der Fein-, Spezial-und Auftragschemiebranche. Lassen Sie sich das Ereignis in Miami Beach nicht entgehen. Schauen Sie sich das komplette Konferenzprogramm unter InformEx.com an und melden Sie sich jetzt an.



Informationen zu InformExde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@119d52fb Die von UBM Live veranstaltete InformEx fördert die kontinuierliche Entwicklung der Fein-, Spezial- und Auftragschemiebranche durch Bereitstellung von Networking-Tools, Fortbildungen und Foren für die Zusammenarbeit, um das Wachstum der sich ständig verändernden Chemiebranche zu beschleunigen. Die jährlich stattfindende Messe InformEx ist seit 30 Jahren das absolute Muss für die Chemieindustrie und bietet eine Plattform für persönliches Networking und Unternehmensentwicklung. Auf der Messe treffen sich jedes Jahr mehr als 3500 Experten für Fein- und Spezialchemikalien und Hunderte Aussteller aus zahlreichen Ländern. Nähere Informationen finden Sie unter www.informex.com.

