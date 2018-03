Die Naturlandschaft von Lushan Mountain: der erste Stopp einer Medientour zur Transformation der Provinz Jiangxi in ein führendes Reiseziel

Lushan, China (ots/PRNewswire) - Am 23.November startete in der Naturlandschaft von Lushan Mountain, Provinz Jiangxi, die bedeutende Medientour "Beautiful China - Central News Media Focus: Transforming Jiangxi into a Leading Travel Destination"[Schönes China - Zentraler Fokus der Nachrichtenmedien: Transformation von Jiangxi in ein führendes Reiseziel], welche gemeinsam von den China Tourism News und der Jiangxi Provincial Tourism Administration veranstaltet wird. In der darauf folgenden Woche führte eine Interviewgruppe verschiedene Befragungen an malerischen Plätzen in der gesamten Provinz durch, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Jiangxi zu einem führenden Reiseziel lag.

Zu Beginn der Zeremonie erklärte der Direktor der Jiangxi Provincial Tourism Administration, Wang Xiaofeng, dass Jiangxi in den vergangenen Jahren bereits volle Erfolge mit der Promotion der Tourismusmarke "The Landscape in Jiangxi Is Beyond Compare" [Die Landschaft von Jiangxi ist unvergleichbar] durch die weitere Verbesserung der bereits umfassenden Tourismusressourcen und den Ausbau der Unterbringungsmöglichkeiten für Touristen erzielt habe. Die Provinzkommission und Regierung von Jiangxi haben unlängst Richtlinien für die Verbesserung des Ausbaus von Jiangxi als führendes Reiseziel herausgebracht, die sich auf umweltfreundliche Entwicklung konzentrieren. Diese Richtlinien schlagen ausdrücklich eine Veränderung des Entwicklungsmodells der Tourismusbranche vor, und zwar durch einen Bruch mit dem ticketbasierten Wirtschaftsmodell. Damit soll eine vollständige Transformation der Branche als Teil des Ziels erreicht werden, die Provinz als wichtige Destination in China aufzubauen.

Um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Tour "Beautiful China" zu steigern, hat China Tourism News eine Reihe von Veranstaltungen geplant und veranstaltet, darunter Befragungen, Erhebungen über die Beliebtheit von Destinationen, Foren sowie Foto- und Essay-Wettbewerbe; damit sollen den malerischen Tourismusdestinationen und Reiserouten durch das Land größere Visibilität verliehen und die Beiträge des Tourismus für China klar aufgezeigt werden. Als Teil der Aktivitäten werden Chinas wichtige Medien, darunter CCTV, bekannte Blogger, Tourismusveteranen und beliebte Autoren eingeladen, in den beeindruckendsten Gegenden Chinas Befragungen durchzuführen, um damit der Öffentlichkeit die magischen Orte und Landschaften im gesamten Land mithilfe der fantastischen und bezaubernden Fotos und Essays näherzubringen. Des Weiteren werden die beliebtesten Tourismusziele und -routen, welche die Schönheit Chinas am besten verkörpern, am Ende dieses Jahres im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung gewählt und im kommenden Januar während der 3. China Tourism Industry Development Conference bekannt gegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Yan Jingwei +86-150-7928-8180 502748342 @ qq.com