Quadro Capital Partners und die Gründer von FOREX CLUB starten FXC-QCP VC Venture-Capital-Fonds in Höhe von 50 Millionen $

Moskau (ots/PRNewswire) - Quadro Capital Partners (QCP) und die Gründer von FOREX CLUB, Yacheslav Taran und Oleg Reps, haben den Start des Venture-Capital Fonds FXC-QCP VC bekanntgegeben.

Der Fonds wird sich auf Investitionen im Bereich der Online-Finanzdienste und auf verwandte Bereiche konzentrieren. Zu den bevorzugten Top-Zielsektoren gehören Zahlungssysteme, Asset Management, Banking, Finanz- und Geschäftsdienste (unter anderem B2B2C), Business-Simulatoren & Business-Spiele sowie Business-Ausbildung. QCP-FXC VC wird auf Projekte in Startphasen und in Anfangsstadien sowie auf Wachstumsprojekte abzielen. Geografisch wird der Fonds auf weltweit ausgerichtete Anwendungen in Russland und GUS, Länder in Osteuropa, die EU und Israel abzielen.

Mit 50 Millionen USD an geplanten Fondsvolumen ist der FXC-QCP VC dazu gedacht, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, zu dem 10 Unternehmen mit hohem Potenzial gehören sollen und für die jeweils 5 Millionen USD vorgesehen sind.

Die Partner von QCP und die Gründer von FOREX CLUB werden die Mitglieder des Vorstands des Fonds sein. Der Start des Fonds ist für das erste Halbjahr 2014 vorgesehen.

"Das Segment der Online-Finanzdienste weist weiterhin ein hohes Entwicklungspotenzial auf. Unsere umfassenden Technik- und Managementkompetenzen im Bereich der Geschäftsentwicklung von Finanz-und Internet-Onlinediensten in verschiedenen Ländern ermöglichen uns eine vernünftige Auswahl von zukunftsträchtigen Projekten und die anschliessende effektive Unterstützung bei deren Entwicklung," kommentierte Giedrius Pukas, der Gründungspartner von QCP.

Der Partner von FXC-QCP VC, Mitbegründer der Unternehmensgruppe FOREX CLUB, Vyacheslav Taran legte dar: "Wir verfügen über fundierte Erfahrungen im Bereich Finanz- und Internet-Business weltweit. Natürlich weist diese spezifische Branche eine rapide Entwicklung auf und daher fehlen Investitionen. Wir sind uns sicher, dass FXC-QCP VC und der Win-Win-Ansatz, welcher dem Investitionsgeschäft zugrunde liegt, eine erfolgreiche Entwicklung der ausgewählten Projekte und Unternehmen unterstützen werden."

Redaktionelle Hinweise:

Quadro Capital Partners ist ein Managementunternehmen für Private-Equity-Fonds mit einem Fokus auf Verbrauchern und Handel.

http://www.quadrocapital.com

FOREX CLUB

Gegründet im Jahr 1997 ist die Unternehmensgruppe FOREX CLUB führend im Online-Forex und CFD-Handel und stellt seine Dienste Kunden aus über 120 Ländern weltweit zur Verfügung. Das Unternehmen bietet jedem Kunden effektive Werkzeuge für das Training, die Analyse und die Ausbildung sowie einen persönlichen Support an. Innerhalb der letzten 16 Jahre hat FOREX CLUB mehr als 100 Büros in vielen Ländern weltweit eingerichtet, unter anderem in GUS-Ländern, in den USA, in Lateinamerika, in asiatischen Ländern und in der Europäischen Union.

http://www.fxclub.org

Rückfragen & Kontakt:

Kontaktdetails: Abteilung Public Relations, Tel.:

+7(495)727-06-56, media @ fxclub.org ; Für Investitionsanfragen

kontaktieren

Sie bitte: vcFXC @ quadrocapital.com