Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ganz privat im W24 - Stadtgespräch.

Gerhard Koller spricht diesen Sonntag, 15.12. um 20.00 Uhr in seinem Stadtgespräch mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer.

Wien (OTS) - Die Nationalratspräsidentin zeigt sich von ihrer persönlichen Seite und spricht mit W24 über ihre Familie, ihren beruflichen Werdegang und den schweren Schritt, ihre Krebserkrankung öffentlich zu machen.

Barbara Prammer ist dankbar. Vor allem ihrer Mutter, die sie in ihren jungen Jahren bei der Betreuung ihres Sohnes unterstützt hat. Die Erfahrungen als alleinerziehende Mutter prägen den politischen Werdegang der jetzigen Nationalratspräsidentin. Aber auch ihre Arbeit im Linzer Frauenhaus lässt Prammer zu einer wichtigen Figur in der österreichischen Frauenpolitik werden.

Die letzten 7 Jahre im Parlament hat sie sich intensiv mit Demokratie, aber auch ihren Schwachstellen beschäftigt. "Ich sage immer, es funktioniert in der Politik wie in einer Familie. Es gibt unterschiedliche Meinungen, Ansichten und Machtverhältnisse, aber am Ende muss immer etwas Gescheites dabei rauskommen," erklärt die Nationalratspräsidentin im Gespräch mit Gerhard Koller.

Über ihre Krebserkrankung sagt die fast 60-Jährige: "Es ist eine ernst zunehmende Krankheit, aber es schaffen viele, sie zu überwinden. Und das gibt mir Kraft."

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ist eine von vielen herausragenden Persönlichkeiten, die Gerhard Koller 2013 in seinen Stadtgesprächen zu Gast hatte. Von Andre Heller über Michael Häupl, Erwin Pröll und Reinhard Fendrich bis hin zu Conchita Wurst, Karl Markovics und Elizabeth T. Spira hat Gerhard Koller bereits weit über 100 spannende Persönlichkeiten zum Gespräch geladen. Nach zusehen sind alle Stadtgespräche auf w24.at.

Den Abschluss macht für dieses Jahr dann Michael Landau, der neue Caritas-Präsident.

Über W24 - Die Stadt fernsehen.

Unter dem Motto "So nah kommt keiner" präsentiert W24 die großen und kleinen Geschichten Wiens. Durch seine strategische Positionierung, ansprechendem Design, neuen Standards in der Nachrichtenkompetenz und spannenden Formaten bietet das Wiener Stadtfernsehen noch mehr Information, Service und Unterhaltung. W24 arbeitet mit seinen rund 40 Mitarbeitern an Formaten, die speziell auf die urbanen Bedürfnisse der WienerInnen ausgerichtet sind. W24 hat täglich rund 50.000 ZuschauerInnen (Quelle: Teletest 2012) und hält im Wiener Kabel einen Marktanteil von 4,5 Prozent. W24 läuft exklusiv im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobiler Live-Stream über w24.at. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien GmbH (ehemals Kabel-TV-Wien GmbH), einer Tochter der Wien Holding GmbH.

