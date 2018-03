Sitzung des NÖ Landtages

St. Pölten (OTS/NLK) - Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Änderung des NÖ Gesundheits-und Sozialfondsgesetzes 2006 (NÖGUS-G 2006).

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) warnte davor, dass es mit der Zielsteuerungsvereinbarung zu einer Verschlechterung im Gesundheitswesen komme. Gesundheit koste Geld, man müsse sicherstellen, dass die bestmögliche Versorgung für die Bürger gegeben sei. Man sei gefordert, dass es nicht zu einer Zweiklassenmedizin komme. Es müsse dringend eingegriffen werden, denn es brauche hier Reformen. Den Antrag werde er ablehnen, und gleichzeitig brachte er den Antrag ein, dass auch ab 1. Jänner 2014 kostenfreie CT und MRT möglich sind, sowie eine Kostenübernahme bei einer Nichteinigung vorgenommen werde.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) stellte fest, dass das Gesundheitswesen in Österreich seit Jahren massiv reformbedürftig sei. Es bedürfe einer Revolution, es müsse alles neu aufgebaut werden. Man brauche dringend ein neues System.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, dass die Menschen Angst hätten, dass sie mit dem 1. Jänner zahlen müssten. Die Bürger hätten sich verdient, kostenlos wichtige Untersuchungen in Anspruch nehmen zu können und kostenlos mit dem Rettungsauto transportiert zu werden. Er wolle, dass die Bürger die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen. Er brachte den Antrag ein, dass bei den Krankenkassen und Rettungsdiensten bis Jahresende 2013 jene Verträge abgeschlossen werden, um gesicherte Rettungstransporte zu garantieren, und dass ein vertragsloser Zustand mit Beginn 2014 verhindert wird.

Abgeordneter Dr. Herbert M a c h a c e k (FRANK) stellte klar, dass er die Anträge der Freiheitlichen unterstützen werde. Ein vertragsloser Zustand für MRT-Untersuchungen und Rettungstransporte heiße, dass es diese Leistungen ab 2014 nicht mehr geben werde. Das weise bereits auf die Gesundheitsreform hin. Niedergelassene Berufe würden ausgedünnt werden. Er vertrat die Ansicht, dass die Gesundheitsreform den Patienten dienen müsse. Seine Fraktion werde den Änderungen des NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetzes nicht zustimmen, weil noch immer kein Zielsteuerungsvertrag vorliege. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend Verwaltungsreform im Niederösterreichischen Gesundheitswesen unter Einbindung von gesundheitspolitischen und gesundheitsökonomischen Experten in den Gremien ein.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) befasste sich mit der Planung, Steuerung und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Dabei seien Bund und Länder partnerschaftlich übereingekommen, eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesundheitssystems zu gewährleisten.

Abgeordneter Karl B a d e r (VP) meinte, der Mensch müsse bei allen Reformen immer im Zentrum stehen. Niederösterreich und Österreich hätten eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Eine Grundlage dieser vorliegenden 15a-Vereinbarung seien auch Änderungen beim NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetz, wobei als neues Organ die Landeszielsteuerung eingeführt werde. Auch eine Stärkung der Gesundheitsförderung sei wichtig, damit die Menschen länger gesund bleiben. Es gehe nicht ums Sparen beim Patienten, sondern um die Nutzung von Synergien und die Abschaffung von Doppelgleisigkeiten.

Die Vorlage wurde mit SP-VP-Mehrheit angenommen. Die Resolutionsanträge (CT- und MRT-Untersuchungen und vertragsloser Zustand bei den Rettungstransporten) wurden aufgrund des fehlenden sachlichen Zusammenhanges nicht zur Abstimmung zugelassen.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meldete sich zur Geschäftsordnung: Das NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetz beinhalte sämtliche Fragen der Gesundheitspolitik und Sozialpolitik. Die Entscheidung des Präsidenten, die beiden Resolutionsanträge nicht zur Abstimmung zuzulassen, sei "eine Willkürhandlung".

Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Machacek betreffend Verwaltungsreform im Niederösterreichischen Gesundheitswesen fand keine Mehrheit.

(Forts.)

