Sobotka zu den Forderungen der öffentlich Bediensteten: NÖAAB sagt volle Unterstützung zu

Gehaltserhöhung muss Kaufkraft sichern

St. Pölten (OTS/nab ) - "Der NÖAAB unterstützt alle gewerkschaftlichen Maßnahmen, die eine Einigung bei den Gehaltsverhandlungen für Öffentlich Bedienstete herbeiführen. Wir haben bereits in Form einer einstimmig vom NÖAAB-Landesvorstand beschlossenen Resolution unsere Forderungen klargelegt: Eine Gehaltserhöhung muss eine Kaufkraftsicherung und damit einen Teuerungsausgleich für Öffentlich Bedienstete sicherstellen und einen Schwerpunkt auf die kleinen und mittleren Einkommen legen - zumal auch die Pensionisten 1,6% erhalten haben", so NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka zur angekündigten Demonstration der öffentlich Bediensteten am Mittwoch den 18.12. am Wiener Ballhausplatz.

