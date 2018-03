FPÖ: Mölzer zu HP Martin: Habe freiwillig auf alte üppige Politikerpension verzichtet!

Behauptungen, dass er, Mölzer, eine "Luxuspension" beziehe, sind unwahr - Martin will wieder einmal dümmliche Neiddebatte vom Zaun brechen

Wien (OTS) - In einer Reaktion auf die von Hans-Peter Martin aufgestellte Behauptung, wonach der freiheitliche Delegationsleiter Andreas Mölzer eine "Luxuspension" beziehe, stellt dieser klar, dass er keineswegs eine Luxuspension beziehe. Vielmehr habe er freiwillig auf die alte üppige Politikerpension verzichtet, auf die er Anspruch gehabt hätte, da er vor 1997 Bundesrat war.

"Sehr wohl gibt es nach dem vor 2009 geltenden Abgeordneten-Statut des Europäischen Parlaments eine Art Betriebspension, für die man monatlich ca. 1.200 Euro einzuzahlen hatte, um dann nach einer Legislaturperiode einen etwa ebenso hohen Rentenanspruch zu haben. Als Vater mehrerer schulpflichtiger Kinder werde ich das nach meinem künftigen Ausscheiden aus der Politik später einmal in Anspruch nehmen", erläuterte Mölzer.

Mölzer wies aber darauf hin, dass es nach dem neuen, seit 2009 geltenden Abgeordneten-Statut, in dem sich offenbar auch Martin befindet, für jeden Abgeordneten eine beitragsfreie Pension geben wird - in einer Höhe, die die der angeblichen Luxuspension bei weitem überschreiten wird. Ansonsten wolle er sich an der ebenso infamen wie dümmlichen Neiddebatte, die Martin vom Zaun brechen wolle, nicht beteiligen, so Mölzer abschließend.

