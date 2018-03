KURIER: Arzt soll Frauen sexuell belästigt haben

Burgenland: Polizei und unabhängiger Disziplinaranwalt der Ärztekammer prüfen Vorwürfe gegen einen Mediziner

Wien (OTS/Kurier) - Der Vorwurf von sexueller Belästigung beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Neusiedl am See. Ein Arzt soll Frauen in einer Praxis belästigt haben.

Vom zuständigen Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See, wird bestätigt, dass Ermittlungen gegen den Arzt laufen. "Die Personen werden einvernommen. Der Akt ist noch nicht abgeschlossen", sagt Oberstleutnant Bernhard Griensteidl auf KURIER-Anfrage.

Wie viele Frauen von den Übergriffen betroffen sind, sei noch nicht klar.Von Seiten der Ärztekammer wird bestätigt, dass ein entsprechender Vorwurf gegen einen Mediziner aus dem Bezirk Neusiedl am See vorliege. Dort prüft den Fall ein unabhängiger Disziplinaranwalt.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER Chronik

Michael Jäger

Tel.: ++43 1 52 100 DW 2753