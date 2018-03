Spindelegger: Gemeinsam für ein starkes Österreich

Koalitionspakt gute Grundlage für Österreich - Fokus auf Konsolidierung, Reformen und Wachstum

Wien, 12. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Wir gehen mit der SPÖ ein großes gemeinsames Projekt an: Wir wollen Österreich bis 2018 aus der Krise führen", erklärt ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger unmittelbar nach Abschluss der Regierungsverhandlungen. Vor allem drei Bereiche waren dem Vizekanzler bei den Verhandlungen wichtig. "Wir wollen auch in dieser Periode für stabile Finanzen sorgen. Deswegen geben wir allen Ressorts den Auftrag, sparsam zu sein. Nur so können wir 2016 ein strukturelles Defizit erreichen." Als zweiten Punkt nennt der Vizekanzler den Reformbedarf, auf den sich die Verhandler geeinigt haben. "Wir gehen Reformen an, die die Strukturen nachhaltig verändern. Bei den Pensionen werden wir Maßnahmen setzen, die das faktische Pensionsalter erstmals schneller ansteigen lassen als die Lebenserwartung. So können Pensionen langfristig gesichert werden." ****

Auch in der Verwaltung ist etwas gelungen, so Spindelegger. "Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung werden, in Zusammenarbeit

mit den Ländern und Gemeinden, abgeschafft. Dafür werden wir eine Förderpyramide und eine Transparenzdatenbank einführen", so Spindelegger, der auf die geplante Deckelung der Kosten für die Verwaltung hinweist. "Damit werden alle Struktureinheiten zur Umsetzung der geplanten Reformen verpflichtet." Der dritte Punkt, den Spindelegger hervorhebt, ist der Wachstumspakt für Österreich. Damit soll für mehr Beschäftigung in Österreich gesorgt werden. "Deshalb haben wir diejenigen an den Tisch geholt, die hier Erfahrung haben. So konnten wir ein gutes Ergebnis für Wachstum in Österreich erreichen", unterstreicht Spindelegger, und abschließend: "Wir legen mit unserem Koalitionspakt eine gute Grundlage, um Österreich bis 2018 aus der Krise zu führen."

Heute Abend werden die Ergebnisse der Verhandlungen im Bundesparteivorstand der ÖVP besprochen.

