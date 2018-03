Zur Regierungsbildung: ORF ändert aktuelles TV-Programm am 13. Dezember

"ZiB spezial" mit Pressekonferenz um 17.00 Uhr, "ZiB 2" mit Kanzler und Vizekanzler, danach "Runder Tisch"

Wien (OTS) - SPÖ und ÖVP haben sich auf eine neue Koalitionsregierung geeinigt, der ORF ändert sein TV-Programm und informiert in den nächsten Tagen umfassend. Nach der ersten Pressekonferenz am 12. Dezember, in der Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger live in ORF 2 lediglich über die abgeschlossenen Regierungsverhandlungen informiert haben, berichtet eine weitere "ZiB spezial" am Freitag, dem 13. Dezember 2013, um 17.00 Uhr in ORF 2 live von jener Pressekonferenz, in der die Regierungschefs Details zum Regierungsabkommen bekanntgeben werden. Am 13. Dezember werden alle Ausgaben der "ZiB" über das wichtigste innenpolitische Thema informieren.

In der "ZiB 2" um 22.10 Uhr werden Bundeskanzler und Vizekanzler bei Lou Lorenz-Dittlbacher zu Gast sein. Ein anschließender "Runder Tisch" mit Ingrid Thurnher um 22.40 Uhr liefert weitere Hintergrundinformationen. Weiters u. a. in Planung: eine "Pressestunde" zur neuen Regierung am 15. Dezember.

Der für den 13. Dezember geplante Start des "Universum History"-Zweiteilers "Der taumelnde Kontinent" verschiebt sich damit um eine Woche auf 20. Dezember, der zweite Teil steht am 27. Dezember, jeweils um 22.40 Uhr in ORF 2, auf dem Programm.

Die aktuellen Sendungen zur Regierungsbildung sind am 13. Dezember auch als Live-Stream via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) zu sehen.

