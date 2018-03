Glawischnig: Rot-Schwarzes Stillstands-Abkommen

Grüne kündigen Druck für Reformen an

Wien (OTS) - "SPÖ und ÖVP haben ein Stillstands-Abkommen geschlossen. Einen anderen Schluss lassen der heutige Auftritt von SPÖ-Chef Faymann und ÖVP-Chef Spindelegger und die bisher kannten Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen nicht zu", sagt die Grüne Klubobfrau und Bundessprecherin Eva Glawischnig. "Anstatt für die wichtigen Zukunftsfragen Lösungen für die BürgerInnen zu finden, ketten sich SPÖ und ÖVP weitere fünf Jahre aneinander, ohne Mut für neue Reformen. Die großen Zukunftsfragen bleiben ungelöst. So werden sie in der Bevölkerung weiter an Vertrauen verlieren", sagt Glawischnig.

"Es wird daher Druck, Engagement und viele gute Ideen von Seiten der Grünen brauchen, um Bewegung in den rot-schwarzen Stillstand zu bringen. Wir werden für eine Bildungsrevolution, die grüne Energiewende, mehr Kontrolle, einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld und leistbares Leben für Alle kämpfen. Das ist unser Auftrag für die nächsten Jahre."

Kritik übt Glawischnig auch am Brechen von Wahlversprechen durch SPÖ und ÖVP. Die Millionärssteuer, die Faymann im Wahlkampf noch versprochen hat, kommt offenbar eben so wenig wie Steuersenkungen, die Spindelegger im Wahlkampf versprochen hat. Stattdessen sind Steuererhöhungen geplant. Schon die Koalitionsverhandlungen haben gezeigt, dass sich der alte Dauerstreit zwischen SPÖ und ÖVP fortsetzt.

Faymann und Spindelegger sehen im Regieren offenbar vor allem den eigenen Machterhalt, das Befriedigen von Lobbys und das Bestreben, dem jeweils anderen keinen Erfolg zu gönnen. Das Ergebnis ist der kleinste gemeinsame Nenner. "Das ist zu wenig, um Österreich in eine gute Zukunft zu führen. Umsomehr braucht es starke Grüne auf Bundesebene und in den Ländern, um gegen Stillstand und für Veränderung zu kämpfen", so Glawischnig.

