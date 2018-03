Bundeskanzler Faymann: Österreich auf erfolgreichem Kurs halten

Erklärung zum Stand der Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer neuen Bundesregierung

Wien (OTS) - "Nach intensiven und sehr konstruktiven Verhandlungen haben wir ein gemeinsames Ergebnis erzielt, mit dem wir unser Land auf seinem bisher erfolgreichen Kurs halten wollen. Denn Österreich zählt als ein Vorbild in Europa, für seine wirtschaftliche Kraft einerseits und für seine soziale Sicherheit und guten Lebensbedingungen andererseits", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Donnerstag, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Vizekanzler Michael Spindelegger zum Ergebnis der Koalitionsverhandlungen.

"Es gibt neben Österreich kaum ein Land, das finanzielle Herausforderungen so bewältigt, dass Sparmaßnahmen nicht auf Kosten der Ärmsten und der sozialen Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gesetzt werden", sagte Faymann. Die neue Regierung müsse ihre Ziele mit Ernsthaftigkeit verfolgen und damit Beschäftigung für junge Menschen, Kinderbetreuung, Bildungschancen, Gesundheitsvorsorge und Pflegeeinrichtungen sicherstellen. "Wir wollen mit Einsparungen in der Verwaltung und effizienten Strukturen genug Mittel freimachen, um in zentrale Bereiche wie Bildung, Pflege und Infrastruktur investieren zu können", so der Kanzler. Ziel der Regierung sei es auch, das faktische Pensionsalter bis 2018 um 1,6 Jahre anzuheben.

"Wir sind überzeugt, dass der von uns eingeschlagene Pfad dazu geeignet ist, dass Österreich als ein Vorbild in Europa weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Dazu haben wir ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, das nun den Parteigremien vorgelegt wird", sagte Faymann. Die künftigen Regierungspartner würden morgen den Bundespräsidenten über das Verhandlungsergebnis informieren und der Öffentlichkeit die Details des Regierungsprogramms präsentieren. Abschließend bedankten sich Kanzler und Vizekanzler bei den Verhandlungsteams für die konstruktive Zusammenarbeit.

