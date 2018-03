Grüne/SPÖ Wien/Schicker, Ellensohn: BürgerInnen in Mariahilf und Neubau entscheiden

Wien (OTS) - "Mit der heute bekanntgegebenen Befragung können nun die BürgerInnen in Neubau und Mariahilf über die neue Mariahilfer Straße entscheiden. Selbstverständlich ist für die Stadt das Ergebnis bindend", so die Klubobmänner der SPÖ und der Grünen, Rudi Schicker und David Ellensohn, über die fixierte Befragung im kommenden März.

Die BürgerInnen in Mariahilf und Neubau können bestimmen, ob es eine Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße und einen Umbau zu einer neuen, modernen und verkehrsberuhigten Einkaufsstraße geben wird oder ob es zweispurig Durchzugsverkehr zwischen Gürtel und Innerer Stadt geben soll. Aufgrund der vielen Gespräche, die geführt wurden, wurden zwei Möglichkeiten zur Änderungen der Verkehrsberuhigung in die Befragung aufgenommen: 1.) die Möglichkeiten Querungen zwischen den Bezirken 6. und 7. für den Autoverkehr zu öffnen und 2.) die Möglichkeit mit dem Rad in der Fußgängerzone zu fahren.

Schicker: "Die betroffenen BürgerInnen haben nun die Möglichkeit, auf der Basis von klaren Informationen und den Erfahrungswerten von mehreren Monaten ihre Entscheidung zu treffen, die - wie immer in Wien - auf Punkt und Beistrich umgesetzt wird."

Ellensohn: "Nach den vergangenen Monaten, in denen sich die BürgerInnen eine Meinung über die Mariahilfer Straße bilden konnten, ist nun der Zeitpunkt gekommen, diese Meinung zu äußern. Ich freue mich besonders, dass wir mit dieser Befragung einen Weg gefunden haben, den zahlreichen EU-BürgerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme abzugeben. Das ist ein wichtiger demokratiepolitischer Fortschritt und hoffentlich ein neuer Standard für Befragungen in unserer Stadt."

