Jank zu MaHi-Befragung: Auf die am stärksten Betroffenen wird vergessen

Wien (OTS) - 12.12.2013 - Völlig unverständlich ist für Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, dass bei der Befragung zur Mariahilfer Straße die Unternehmer nicht berücksichtigt werden sollen: "Die 9000 Unternehmer in Mariahilf und Neubau gestalten die beiden Bezirke maßgeblich mit. Ihre Stimme nicht hören zu wollen, ist ein Schlag ins Gesicht jener, die in den Bezirken Arbeitsplätze schaffen, die Lebendigkeit der Geschäftsstraßen sicherstellen und dort vor allem ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage haben." Denn es sind genau diese Betriebe, die die Auswirkungen der neuen Verkehrssituation am stärksten zu spüren bekommen; vor allem die Unternehmer in den Seiten- und Nebenlagen, wo seit der Neuorganisation der Mariahilfer Straße die Zahl der Kunden massiv abgenommen hat. Seither kämpfen viele Wirtschaftstreibende mit deutlichen Umsatzrückgängen.

Die vielfältige Betroffenheit durch die gesetzten Maßnahmen wie Umwegfahrten durch veränderte Verkehrsführungen und Sackgassen, Verunsicherungen im Kundenverhalten und geänderte Erreichbarkeiten sollten Grund genug sein, die Meinung der Unternehmer einzuholen.

Jank: "Es ist unerlässlich, dass die Stadt auch die Meinung der Unternehmer hört. Diese sind keine Anrainer zweiter Klasse. Alles andere ist diskriminierend!"

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Martin Sattler

Presse & Medienmanagement

Tel.: 01 51450-1314

martin.sattler @ wkw.at

http://www.wko.at/wien