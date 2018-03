FPÖ-Stefan: Vorratsdatenspeicherung sofort aussetzen

Vorratsdatenspeicherung verstößt laut Gutachter gegen EU-Grundrechte

Wien (OTS) - "Die Bundesregierung hat jetzt sofort zu reagieren und, um den Schutz der Grundrechte zu garantieren, die Vorratsdatenspeicherung auszusetzen", fordert der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan.

Heute ist in Luxemburg ein Rechtsgutachten am Europäischen Gerichtshof veröffentlicht worden, laut dem die vorgeschriebene anlasslose Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten der Bürger zu Fahndungszwecken mit der EU-Charta der Grundrechte unvereinbar sei. Die EU-Richtlinie von 2006 widerspreche als Ganzes der Charta, so etwa dem Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre.

Der Europäische Gerichtshof wird in einigen Monaten ein Urteil fällen, wobei er in den meisten Fällen dem Gutachter folgt. Es ist also anzunehmen, dass die EU-Richtlinie von 2006 aufgehoben, oder zumindest massiv abgeändert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die Grundrechte der Bürger aber nicht weiterhin verletzt werden, dies würde auch den demokratischen Spielregeln zuwider laufen.

"Diese Erkenntnis ist ein Erfolg für die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger, ein Erfolg, der einer Initiative der Freiheitlichen zu verdanken ist, da schließlich die Kärntner Landesregierung, in Absprache mit der FPÖ, die erste Klage gegen die demokratiepolitisch bedenkliche Vorratsdatenspeicherung eingebracht hat. Der einzige demokratisch legitimierte Ausweg in dieser Situation ist es also, bis zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes die Vorratsdatenspeicherung auszusetzen", betont Stefan.

