VP-Obernosterer: Strache hat weder Mut noch Verantwortungsgefühl

Strache-Kritik an der Regierung scheinheilig. An statt Verantwortung in bürgerlicher Koalition zu übernehmen, hat sich die FPÖ mutlos gedrückt

Wien (OTS) - "Die Kritik Straches an der heute präsentierten Koalition ist scheinheilig und zeigt einmal mehr sein zweideutiges Spiel. Strache hatte weder den Mut noch das Verantwortungsgefühl in eine Regierung einzutreten. Er hat schlichtweg verweigert", stellt Kärntens ÖVP-Obmann Gabriel Obernosterer klar.

Er, Obernosterer, sei immer für eine bürgerliche Koalition eingetreten. "Doch hat Strache mit seiner FPÖ zu jedem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit verweigert, weil inhaltsloses Kritisieren Strache leichter fällt, als für den Staat Verantwortung zu tragen", so Obernosterer. Doch würde der Wähler diese Scheinheiligkeit durchschauen.

Wie auch Grüne und Neos zwar für die Bildung einer neuen Regierung zur Wahl angetreten sind, aber sich schlussendlich vor der Verantwortung davon geschlichen haben. "Damit haben diese Parteien den Wähler vom ersten Tag an hinters Licht geführt", betont Obernosterer.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0)463 5862

landespartei @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at