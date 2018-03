VSStÖ: SPÖ stellt Gremien vor vollendete Tatsachen

Mitbestimmung und Diskussion sehen anders aus!

Wien (OTS) - "Es ist ernüchternd, dass nach monatelangen geheimen Verhandlungen nun über Nacht der Koalitionsvertrag abgestimmt werden soll. Mitbestimmung und Demokratie sehen anders aus!" ärgert sich Jessica Müller, Vorsitzende des Verbands sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ).

Der Koalitionsvertrag soll heute noch in den erweiterten Landesparteivorständen über den Vertrag abgestimmt werden, sodass es unmöglich ist sich mit den Inhalten im Detail auseinanderzusetzen. "In der Pressekonferenz heute hat Werner Faymann davon gesprochen in den Parteigremien diskutieren zu wollen. Das ist blanker Hohn wenn diesem Prozess nicht einmal 24h Stunden gegeben wird!", kritisiert Müller weiter.

In den nächsten Jahren brauchen wir dringend zukunftsorientierte Politik, "daher ist es fatal wenn andauernd nur von Sparen gesprochen wird. Gerade in Zeiten der Krise sind Investitionen wie etwa im Bereich der Bildung und der sozialen Absicherung dringend notwendig." bekräftigt Müller abschließend.

