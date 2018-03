"Was gibt es Neues?" am Internationalen Tag des Affen

Mit Lainer, Straßer, Rudle, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Der Internationale Tag des Affen gibt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" am Freitag, dem 13. Dezember 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins genügend Anlass, Witze auf Kosten seines Rateteams, bestehend aus Günther Lainer, Katharina Straßer, Gerold Rudle, Thomas Maurer und Viktor Gernot, zu machen. So müssen sie beispielsweise erraten, warum eine Bordellbesitzerin in Brasilien die Kirche auf Schadenersatz klagt. Die Promifrage kommt von Schauspieler Alexander Jagsch, der gerne wissen möchte, worum es sich bei "Mausplatten" handelt.

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

