FPÖ-LPO Ragger: Kärnten hat von der "Großen Koalition" nichts zu erwarten!

Mit Linkskoalition droht Abdriften in die politische Bedeutungslosigkeit

Klagenfurt (OTS) - Nach der hektischen Einigung von SPÖ und ÖVP zur Bildung einer Koalitionsregierung auf Bundesebene sagte heute der Landesparteiobmann der Freiheitlichen in Kärnten Landesrat Mag. Christian Ragger, die Interessen der Bundesländer in den Randgebieten Österreichs seien im Koalitionspakt so gut wie gar nicht berücksichtigt worden. Dies lasse auch Rückschlüsse auf das Gewicht der jeweiligen Landeshauptleute zu.

Während Bundesländer mit starken Landeshauptleuten bereits in den Koalitionsverhandlungen ihre Interessen wahrnehmen hätten können, hätten die Standpunkte Kärntens kein Gehör gefunden, kritisierte Ragger: "Kärnten hat von der großen Koalition nichts zu erwarten. Im Gegenteil! Die vereinbarten Strukturänderungen etwa im Schul- und Gesundheitsbereich haben gravierend negative Auswirkungen auf die Situation des südlichsten Bundeslandes!"

Auch dass die Kärntner SPÖ keinen einzigen Bundesminister stelle, zeige, dass der amtierende Landeshauptmann ein bundespolitisches Fliegengewicht sei. Ragger erinnerte daran, dass das Kabinett der Bundesregierung des Jahres 2000 mit drei Kärntner Ministern besetzt worden sei. Der damals amtierende freiheitliche Landeshauptmann habe damit den Stellenwert Kärntens unter den Bundesländern deutlich verbessert. Mit der aktuellen Kärntner Linkskoalition drohe das Land wiederum in die politische Bedeutungslosigkeit abzudriften.

Ragger zitierte in diesem Zusammenhang den Politikwissenschafter Peter Filzmaier: "Jetzt besteht die Gefahr, dass Kärnten überhaupt nicht mehr beachtet wird!"

