Koalition - Stronach/Nachbaur: Bei Rot/Schwarz regiert die Besteuerungsgier

Faymann und Spindelegger haben Freitag den 13. vorgezogen

Wien (OTS) - "Bei dieser Regierung zählen nicht Lösungskompetenz und Unternehmergeist, sondern die Besteuerungsgier. Diese Regierung ist eine phantasielose Verteiler-Clique, doch je weniger Geld in diesem Land erwirtschaftet wird, umso weniger kann die Regierung verteilen. Die Zukunft wird auf diese Weise dank SPÖ und ÖVP wohl unsozialer. Faymann und Spindelegger haben Freitag, den 13., mit all seinem Unheil vorgezogen. Heute ist ein schwarzer Tag für die Österreicherinnen und Österreicher, und es werden mit dieser Regierung leider noch viele folgen", so Team Stronach Klubobfrau Dr. Kathrin Nachbaur zur verkündeten Koalitionseinigung.

Die bis jetzt bekannten Maßnahmen der neuen, alten Regierung strotzen geradezu vor "Unoriginalität". Denn "die Lösung der Verantwortlichen besteht wie immer nur darin, die Steuern weiter anzuheben. Mehr Schulden, mehr Budgetlöcher, mehr Einnahmen, mehr Staatsabhängige -diese Steuererhöhungen zeigen die Geldgier des Staates. Diese "10-Euro-Regierung" ist nur beim Schröpfen der Bürger kreativ", so Nachbaur in Bezug auf die Aussage von Staatssekretär Lopatka, wonach jeder Österreicher künftig mit durchschnittlich 10 Euro pro Monat zusätzlich belastet wird.

"Wir haben konkrete Vorschläge für eine Steuersenkung, eine Staats-und Verwaltungsreform, eine Demokratiereform sowie Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Pensionen und werden diese hartnäckig einbringen", kündigt Nachbaur eine inhaltlich konsequente und konstruktive Oppositionsarbeit des Team Stronach an.

