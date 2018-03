FPÖ: Strache: Gemeinsame rot-schwarze Erklärung klang bereits wie ein Nachruf

Kabinett des permanenten Versagens

Wien (OTS) - Die rot-schwarze Koalition erinnere an so manche Hollywood-Filme. Diese würden nämlich auch mit jeder Fortsetzung immer noch schlechter, meinte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache zur Einigung von SPÖ und ÖVP. Außer Lippenbekenntnissen hätten Faymann und Spindelegger nichts zu bieten gehabt. Vom "neuen Regieren" sei nicht einmal in Spurenelementen etwas zu merken. In Wahrheit habe die heutige Erklärung bereits wie ein Nachruf geklungen. Jedweder Reformansatz fehle. Dass die Regierung Österreich bis 2018 aus der Krise führen wolle, widerspreche früheren rot-schwarzen Aussagen, wonach die Krise doch eh schon lang vorbei sei. Vor fünf Jahren habe das alles ganz ähnlich geklungen. Den einzigen Unterschied zu 2008 merke man daran, dass nicht mehr Josef Pröll, sondern Spindelegger neben Faymann stehe. Man frage sich wirklich, wofür jetzt zwei Monate verhandelt worden sei. Und die bislang bekannte Ministerriege bleibe auch weiterhin ein Kabinett des permanenten Versagens, meinte Strache weiter. Die einzige Bewegung in der ganzen Geschichte sei der Austausch einiger Türschilder.

