Tag der offenen Tür bei SOPHIE am 17. 12. 2013

Aus Anlass des internationalen Tages gegen Gewalt gegen Sexarbeiterinnen

Wien (OTS) - SOPHIE-BildungsRaum ist eine Einrichtung der Volkshilfe Wien für Prostituierte. Ziel ist es, die Handlungsspielräume von Sexarbeiterinnen inner- und außerhalb der Sexarbeit zu erweitern. Geprägt ist die Arbeit von einem akzeptierenden Ansatz gegenüber den Lebenssituationen von Sexarbeiterinnen. Die Beratungen können anonym und kostenlos angeboten werden. Regelmäßig macht SOPHIE Streetwork an den Arbeitsplätzen der Frauen in Wien und Niederösterreich.

Am 17. 12. 2013 können sich Interessierte einen Einblick in die Arbeit von SOPHIE verschaffen - beim Tag der offenen Tür von 14 - 17 Uhr, 1150 Wien, Oelweingasse 6-8.

SOPHIE-Leiterin Mag.a Eva van Rahden und ihr Team freuen sich auf Ihr Kommen! Nähere Infos unter Tel.: 01/897 55 36.

