VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße Befragung: Niederlage für Rot-Grün, Sieg für die direkte Demokratie

Wien (OTS) - "Nach mehreren Monaten Testphase mit einer völlig verunglückten Regelung zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße hat die rot-grüne Stadtregierung erkannt, dass sie an dieser Herausforderung gescheitert ist und überträgt die Entscheidung der Bevölkerung. Das ist eine Niederlage für Rot-Grün, aber ein Sieg für die direkte Demokratie in Wien", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zur heute präsentierten Befragung.

Manfred Juraczka: "Dass eine Fußgängerzone Modell Vassilakou nicht funktionieren kann, ist nach Beginn der Testphase rasch klar geworden. Sie brachte durch Querungsverbote einen Schutzwall zwischen Gürtel und der 2er Linie, in der sich Busse in gefährlichen Situationen ihren Weg durch die Passanten bahnen mussten, in der sich Radfahrer und Fußgänger unversöhnlich gegenüberstanden und in der Ausweichrouten mit massiven Mehrbelastungen verbunden waren. Nun haben die Menschen so wie von der ÖVP Wien von Anfang an gefordert, die Chance, die Entscheidung selbst in die Hand zu nehmen: wollen Sie eine echte Fußgängerzone oder den belebten Einkaufsboulevard wie er es früher war."

"Da die für Anfang März 2014 angesetzte Befragung im Gegensatz zu den No-Na-Fragen der Wiener Volksbefragung echte Alternativen bietet, wird sie morgen im Gemeinderat auch die Unterstützung der ÖVP Wien haben. Ein Makel bleibt aber, dass auf die Meinung der Geschäftsleute auf Österreichs größter Einkaufsstraße nicht Rücksicht genommen wird", so Juraczka abschließend.

