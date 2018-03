ÖH für Erbschaftssteuer zur gerechten Verteilung

Abschaffung der Erbschaftssteuer war ein Fehler

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) stimmt der Initiative "Erbschaften besteuern!"

(http://www.erbschaften-besteuern.at/) bei ihrer Forderung zu. "Wir

sind der Meinung, dass die Forderung nach einer Erbschaftssteuer schlicht und einfach notwendig ist", meint Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH. Die von der Initiative vorgelegten Zahlen zeigen, dass die Besteuerung von Erbschaften einen großen Einfluss auf gerechte Verteilung von Vermögen hat. "Der Ertrag aus einer Erbschaftssteuer muss in die Zukunft investiert werden, in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Wohnbau und natürlich in die Bildung", fordert Freidl.

Die ÖH hat in ihrem 2013 vorgelegten "Forum Hochschule" bereits die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer gefordert. Das bringe zwischen 300 und 700 Millionen Euro jährlich, meint Julia. Eine Kombination mit anderen Reformen (Vermögenssteuer, Reform der Grundsteuer, Börsenumsatzsteuer) würde insgesamt 1,4 bis 2,85 Milliarden Euro zusätzlich ins Budget bringen. "Die ÖVP muss endlich von ihrer Position Abstand nehmen und vermögensbezogene Steuern zulassen", ärgert sich die Studierendenvertreterin: "Mit dem Geld kann man dann das Bildungssystem ordentlich reformieren."

Die Abschaffung der Erbschaftssteuer durch SPÖ und ÖVP 2008 bezeichnet Freidl als großen Fehler. "Die damalige, momentane und vermutlich auch zukünftige Regierung macht einen Fehler nach dem anderen", analysiert Freidl. Fehlende Einnahmen aus Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung sowie eine viel zu hohe Belastung der niedrigen Löhne treiben Österreich in den Ruin. "Spitzeneinkommen müssen höher und niedrige Einkommen weniger besteuert werden", ist die Studierendenvertreterin überzeugt. Sie sagt auch, dass auch an einer europaweiten Umsetzung von Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung gearbeitet werden müsse. Freidl: "Langfristig muss es auch Überlegungen geben, steuerliche Regelungen auf EU-Ebene zu entscheiden und umzusetzen."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Georg Kehrer

Pressesprecher

Tel.: +43/1/310 88 80 - 14

georg.kehrer @ oeh.ac.at

https://www.oeh.ac.at