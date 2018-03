Format: André Heller vor Verkauf seines Gardasee-Gartens

Künstler führt bezüglich seines Anwesens "Gardone Rivera" Verkaufsgespräche mit mehreren Interessenten. Letztentscheidung über den Verkauf soll Hellers Sohn treffen.

Wien (OTS) - Wie André Heller gegenüber dem Wirtschaftsmagazin FORMAT bestätigt, gibt es mehrere in-, und ausländische Interessenten für seinen eineinhalb Hektar großen Park mit Villa am italienischen Gardasee. Heller: "Mein Sohn bleibt jetzt eineinhalb Monate dort und soll dann entscheiden, was weiter passiert. Mir geht es nicht darum, wer am meisten zahlt, sondern wie mit dem Garten umgegangen wird."

Heller hat mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt nach Marokko verlegt, wo er ebenfalls eine prachtvolle Gartenanlage angelegt hat -unter Einsatz großer Finanzmittel.

