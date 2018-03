Lunacek: "Europaparlament fordert Runden Tisch mit Zivilgesellschaft für die Ukraine"

Grüne: Europäische Perspektive der Ukraine mit Visa-Erleichterungen und Austauschprogrammen stärken

Straßburg (OTS) - "Die heute mit großer Mehrheit angenommene Resolution des Europäischen Parlaments zur Situation in der Ukraine ist ein klares Signal an Präsident Janukowitsch. Wir fordern die schnelle Einberufung eines Runden Tisches, an dem nicht nur Regierung und Opposition sitzen, sondern vor allem auch VertreterInnen der Zivilgesellschaft und Studierende, die derzeit auf dem Euro-Maidan demonstrieren. Die EU darf die Ukraine jetzt nicht aufgeben. Das Land braucht eine europäische Perspektive. Wir müssen mit konkreten Gesten wie Visa-Erleichterungen und Austauschprogrammen für Studierende die pro-europäische Bewegung im Land unterstützen. Gleichzeitig sollten die EU-Mitgliedsstaaten konkrete Sanktionen für jene beschließen, die für die Gewalt gegen die DemonstrantInnen verantwortlich sind. Sie sollten nicht mehr in die EU einreisen dürfen und müssen in ihrem Land für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament nach der Abstimmung der Ukraine-Resolution im Straßburger Europaparlament.

Lunacek: "Die Resolution ebnet auch den Weg für die Reise einer Delegation des Europaparlaments nach Kiew, um die Situation vor Ort zu beobachten und zu einer guten wie demokratischen Lösung des Konflikts beizutragen. Diese Delegation sollte unverzüglich den Weg nach Kiew antreten. Nur ein Runder Tisch mit der Einbeziehung aller AkteurInnen kann in dieser Situation zu konstruktiven Ergebnissen im Sinne der DemonstrantInnen führen. Am Ende dieser Verhandlungen könnte ein Referendum über die Zukunft der Ukraine, aber auch Neuwahlen stehen. Zu viele und zu hohe Vorbedingungen für diese Gespräche sind aber kontraproduktiv. Die Bereitschaft zum Gewaltverzicht und die Freilassung aller politischen Gefangenen müssen aber in jedem Fall gewährleistet sein. Das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine und eine Lösung für Julia Timoschenko dürfen jetzt nicht von der EU-Agenda genommen werden. Wenn Opposition und Zivilgesellschaft in der Ukraine Erfolg haben, wäre das ein starkes Signal an die unterdrückte Zivilgesellschaft in Russland: Gewalt und Repressionen können eine entschlossene demokratische Bewegung nicht aufhalten. Aber nur ein geeintes starkes Auftreten aller Mitgliedstaaten wird die Hegemonialpolitik von Putins Russland in die Schranken weisen!"

